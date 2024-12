Френският президент няма да участва в заседанието на Европейския съвет в четвъртък, 19 декември. От Елисейския дворец обясниха, че причината е извънредното пътуване на Еманюел Макрон до опустошения от циклона Шидо френски архипелаг Майот, в Индийския океан. За да не се стига до варианта, в който Франция няма да може да гласува, френският държавен глава ще бъде представляван от германския канцлер Олаф Шолц. Все пак Еманюел Макрон се очаква да присъства на работната вечеря в Брюксел в сряда.

В действителност, моментът е изключително деликатен, както за Олаф Шолц, чието правителство получи в понеделник категоричен вот на недоверие, така и за Еманюел Макрон, който търси изход от тежка политическа криза. В решението Берлин да представлява Париж обаче няма нищо странно. Тази практика не е прецедент и е предвидена от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съгласно чл. 235 от ДФЕС "в случай на гласуване всеки член на Европейския съвет може да получи делегиране на правото на глас само от един от другите членове".

Ce soir, à l’occasion de la réunion de la cellule interministérielle de crise, je me suis assuré que l’ensemble des mesures d’urgence pour venir en aide aux habitants de Mayotte soient prises et que la continuité de l’État puisse être assurée.



Je me rendrai à Mayotte…