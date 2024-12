Правителството на Малайзия реши да поднови разследването на една от най-големите мистерии в света – изчезването на полет МН 370 на Малайзийските авиолинии, предаде "Ройтерс". На 8 март 2014 година „Боинг” 777, превозващ 227 пътници и 12 души екипаж, изчезва по време на полет от Куала Лумпур за Пекин. За последно пилотът подава съобщение до авиодиспечерите около 40 минути след излитането, а после навлиза във виетнамското въздушно пространство над Тайландския залив. Скоро след това транспондерът – комуникационната система, е изключен. Военният радар показа, че самолетът е променил курса си и е напуснал траекторията на полета.

Malaysia to resume the search for the wreckage of missing Malaysia Airlines Flight MH370, more than 10 years after it disappeared in one of the world’s greatest aviation mysteries https://t.co/9OUZAKdzhi pic.twitter.com/TwLNyGhzQf