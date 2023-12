Впечаляващата история за уругвайския отбор по ръгби, който катастрофира със самолет в снежните Анди през 1972 г. разказва новия филм "Society of the Snow", предават от Vioce of America (VOA). Мъчителното изгнание на оцелелелите е реална история, която е пресъздадена и в едноименната книга, базирана на разказите на онези, които са останали живи.

On October 13, 1972, Uruguayan Air Force Flight 571 went down in the Andes along the Argentine-Chilean border. Onboard was an Uruguayan rugby team, along with friends and relatives. pic.twitter.com/zXYfvtPdmi — A Field Marshal of the Han Dynasty⚡️ (@General_Oluchi) October 10, 2020

Режисьор на лентата е Хуан Антонио Байона. Той си спомня, че е бил силно повлиян от книгата и е искал да разкаже тази история. Филмът е на испанаски език, а Байона наема уругвайци и аржентинци за ролите.

📍 NUMBER ONE - Uruguayan rugby team plane crashes into Andes mountains



On Friday October 13, 1972, a plane carrying the Uruguayan rugby team crashed into the Andes mountains in Chile.



Disappearing into the night, it took two months - pic.twitter.com/1aJDGFkOn4 — ّ (@dustofelixir) September 13, 2019

Режисьорът споделя, че е получил разрешение от оцелелите, за да създаде този филм. "Имахме нужда от тяхната подкрепа, тяхната помощ, защото исках да направя възможно най-реалистичният и уважителен разказ", казва той. Проведените интервюта са повече от 50 часа.

On #ThisDayInHistory in 1972, members of an Uruguayan rugby team crashed into the Andes. They were alone in the cold, with no way of contacting the outside world. How did they survive for more than two months? https://t.co/IGcOsNgvC4 — HISTORY (@HISTORY) October 13, 2021

Хуан Антонио Байона свързва актьорите и оцелелите, те са в постоянен контакт по време на снимките. "Оцелелите станаха фундаментални част от процеса", споделя режисьорът.

Роберто Канеса е един от оцелелите. По това време той е студент по медицина и помага на съотборниците си не само физически са оцелеят след раните, но и психически да преодолеят шока. "Чувствах се отчаян, защото майка ми мислеше, че съм мъртъв. Отчаяно исках да й кажа "Не плачи, жив съм!"

Канеса, заедно със съотборника си по ръгби Нандо Парадо, решават да потърсят спасение и поемат на тежък и изтощителен пощох през снежните Анди в продължение на 10 дни.

More than 50 years ago, a plane carrying 45 passengers and crew, including a Uruguayan rugby team and some of their friends and family, crashed in the Andes mountains in Argentina. https://t.co/4J7VMqa8NV — ABC News (@ABC) May 30, 2023

Благодарение на тяхната упоритост, въпреки ужасните условия, оцелелелите са спасени. Днес Канеса се отнася философски към борбата им да оцелеят.

Загиват 29 души.

Roberto Canessa, Nando Parrado

Survivors of the 1972 Plane Crash of the Uruguayan rugby teamhttps://t.co/3wszccLulQ pic.twitter.com/gQCvtWfTIF — Mario Cobos . (@mariocobos2001) November 1, 2015

Като един от само 16-те оцелели, Канеса успя да изгради отново живота си. Става детски кардиолог и създава семейство. За него и Байона "Society of the Snow е почит към онези, които никога не успяват да се приберат у дома.

"Много се гордея с филма. Мисля, че всички свършихме изключителна работа. Това е огромен труд на любовта", споделя Хуан Антонио Байона

Uruguayan Air Force flight 571, charted by a Uruguayan amateur rugby team that crashed in the Andes Mountains in Argentina on Oct. 13, 1972, Roberto Canessa, Nando Parrado and Antonio Vizintín, had made the decision to trek out to get help.Dec 23, 2021 - of 45 only 16 survived. pic.twitter.com/lvEuojCAGg — RosaB-D✌️Kept it clean🌎Stay Positive!🌻Believe🦄 (@iam__dunn) June 27, 2022

Филмът е номиниран за най-добър филм за наградата "Златен глобус" и за Международен игрален филм на Испания за "Оскар", предава Vioce of America (VOA).

I just saw J.A. Bayona's new movie SOCIETY OF THE SNOW, about the 1972 Andes flight disaster. This is one of the most heart-pounding things I've ever seen, and also one of the year's best films. My nerves are frayed right now! It debuts on Netflix January 4. pic.twitter.com/4wEsCyZCXh — Mike McGranaghan (@AisleSeat) December 20, 2023

