Сондата "Паркър" на НАСА продължава да обикаля около Слънцето и да пише история, като тази седмица се подготвя за ново рекордно приближаване, пише Юрикалърт. В навечерието на Коледа орбитата на сондата ще я отведе само на 6,1 милиона километра от слънчевата повърхност, съобщават от американската космическа агенция. Това е най-близкото разстояние до Слънцето, до което е достигала "Паркър" или която и да е друга сонда.

Събитието ще отбележи завършването на 22-рата орбита на апарата на НАСА около нашата звезда и първото от трите последни най-близки прелитания, планирани за мисията й. Очаква се сондата да направи общо 24 обиколки около Слънцето.

"Никой обект, създаден от човека, не е преминавал толкова близо до звезда, така че "Паркър" наистина ще връща данни от неизследвана територия. Очакваме с нетърпение информацията, която ще получим", каза Ник Пинкин от Лабораторията по приложна физика към университета "Джонс Хопкинс".

On Dec. 24, our Parker Solar Probe will make history with a record-breaking closest approach to the Sun ☀️



Follow along in real time with this interactive visualization, brought to you by @NASA_eyes and @NASASun: https://t.co/DXeKvMdJsl pic.twitter.com/zQUdlozvqt