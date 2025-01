Двама души бяха намерени мъртви в отделението над колесника на самолет на компанията JetBlue от Ню Йорк, след като кацна на международното летище „Форт Лодърдейл – Холивуд“. Това е последният от поредица от инциденти, които предизвикаха опасения относно сигурността на авиокомпаниите.

77-тонен самолет прегази техник с колесника си (ВИДЕО+СНИМКИ)

Телата бяха открити в понеделник вечерта по време на проверка след полет. Тяхната самоличност е неизвестна, а обстоятелствата около това как са влезли в самолета, остават в процес на разследване, казаха от авиокомпанията.

