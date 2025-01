Били Кристъл и съпругата му Джанис са сред звездните семейства, които загубиха домовете си заради пожара в „Пасифик Палисейдс“. В изявление пред CNN 76-годишният актьор потвърди, че къщата, в която живеят от над 40 години, е изгоряла заради бушуващия пожар в Западен Лос Анджелис.

„Думите не могат да опишат огромното опустошение, на което сме свидетели и което преживяваме. Скърбим за нашите приятели и съседи, които също загубиха домовете и бизнеса си в тази трагедия“, каза Кристъл.

Огнено бедствие в Лос Анджелис: Двама загинаха, изпепелени са стотици къщи (ВИДЕО)

Billy Crystal and Wife Janice Reveal Their Home of 46 Years Burned Down in Palisades Fire: 'We Are Heartbroken'https://t.co/74GCEAswO8 — Tommy Lightfoot Garrett (@LightfootInHwd) January 9, 2025

„Джанис и аз живеем в нашия дом от 1979 г. насам. Отгледахме децата и внуците си тук. Всеки сантиметър от нашата къща беше изпълнен с любов. Красиви спомени, които не могат да бъдат отнети”, сподели още актьорът. „Сърцата ни са разбити, но с любовта на нашите деца и приятели ще преминем през това. Молим се за безопасността на пожарникарите и спешните служби. Общността в „Пасифик Палисейдс” е издръжлива и знаем, че след време тя ще се вдигне отново. Това е нашият дом”, каза още Кристъл.

Actor James Woods breaks down in tears as he describes the fires in Los Angeles:



"One day you're swimming in the pool and the next day it's all gone...I'm sorry, I'm usually....I thought I'd be stronger than this."



God bless you, @RealJamesWoods pic.twitter.com/seMmIooJK9 — Charlie Kirk (@charliekirk11) January 8, 2025

Актьорът Джеймс Уудс също е изгубил дома си в пожарите в Южна Калифорния. Пред CNN той емоционално сподели: „Един ден плувате в басейна, а на следващия всичко е изчезнало”. Уудс разказа как се е евакуирал и е помогнал на 94-годишния си съсед, който е с деменция, за да стигне до безопасно място. „Беше като ад. Всички къщи около нас горяха”, коментира още звездата.

Още един пожар избухна в хълмовете над Лос Анджелис

Певицата и актриса Манди Мур също разказа, че домът ѝ в Лос Анджелис е бил опожарен. „Обичам те, Алтадена. Благодарна съм, че семейството и домашните ни любимци се измъкнахме, преди да е станало твърде късно. Безкрайни благодарности на приятелите, които ни приеха и ни донесоха дрехи и одеяла. В шок съм и съм вцепенена от всичко, което толкова много хора преживяват. Училището на децата ми също вече го няма. Много приятели загубиха всичко. Нашата общност е разрушена, но ние ще бъдем тук, за да я възстановим заедно. Изпращам обич на всички засегнати и онези, които са на първа линия, опитвайки да държат ситуацията под контрол”, написа звездата в Instagram.

Звездите Антъни Хопкинс, Джон Гудман, Юджийн Леви, Адам Броуди, Ана Фарис, Парис Хилтън също са изгубили къщите си в огъня, съобщава Dailymail.

“The homes of Anthony Hopkins, John Goodman and Miles Teller among those destroyed, while dozens of other stars now face an anxious wait alongside their neighbors to learn if anything could be saved … Paris Hilton's beachfront mansion in Malibu was also razed. The fires reached… pic.twitter.com/EqrWbxIgLI — Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 9, 2025

Сред евакуираните кинозвезди са още Марк Хамил и Джейми Лий Къртис. Хамил сподели, че е бил изведен от дома си „в последния момент”, а Къртис написа: „Моята общност и вероятно домът ми горят“.

Много холивудски звезди изразиха съпричастност към пострадалите, публикувайки кадри от опустошителен пожари.