Мел Гибсън, Ед Харис и Парис Хилтън са сред звездите, изгубили домовете си в пожарите в Лос Анджелис.

Гибсън сподели, че неговият имот се намира в Малибу и е напълно изгорял. „Това е опустошително, емоционално“, коментира звездата огненият ад. И допълни, че всичко е в пепел.

69-годишният актьор и режисьор обясни, че е живял в къщата около 15 години. Той разказа, че домовете на някои от съседите му също са изчезнали в пламъците. Сред тях е и този на актьора Ед Харис, каза още Гибсън.

Имението на Матю Пери е унищожено от пожарите в Лос Анджелис

Носителят на "Оскар" и семейството му са били евакуирани. Звездата от "Смело сърце" подчерта още, че най-важното е, че семейството му е в безопасност и всички са добре. „Само това има значение”, бе категоричен той.

