Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси район в югозападната част на Мексико, съобщи Геологическата служба на САЩ. Няма първоначални съобщения за жертви или щети, предаде АФП.

Трусът е бил с епицентър на 8 километра от Коалкоман де Васкес Паларес, община с население около 20 000 души, която се намира на около 600 километра западно от столицата Мексико Сити. Земетресението е станало на дълбочина 34 километра.

Мексиканският президент отговори на Тръмп: Наименованието "Мексикански залив" е международно признато

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че националните служби за спешна помощ са съобщили, че „няма ново развитие и започват да проверяват протоколите“ в Коалкоман.

Мексико е разположено върху 5 тектонични плочи, които го правят една от най-уязвимите от земетресения страни в света, особено по тихоокеанското крайбрежие.

