Популярният боливудски актьор Сейф Али Хан е бил намушкан от неизвестен мъж в дома си, съобщи екипът на звездата. Той е претърпял операция и е вън от опасност, пише още в информацията. Нападението е извършено рано сутринта в четвъртък в луксозен квартал в индийския град Мумбай, където Хан живее със семейството си.

Снимка: Getty Images

Полициятя обясни, че актьорът е бил ранен след сбиване между него и неидентифициран мъж, който влязъл в къщата му малко след полунощ. От болницата заявиха, че актьорът е бил ранен сериозно в гръдния кош в областта на гръбначния мозък. При атаката е получил още две дълбоки рани на лявата ръка и една на врата.

Хан е съпруг за боливудската звезда Карина Капур Хан, двойката има две деца. Семейството все още не е направило публични изявления, но екипът на Хан каза, че са в безопасност.

Все още не са ясни подробности за нападението. Екипът на Хан коментира, че става въпрос за "опит за кражба с взлом", но не сподели повече подробности. Те отправиха апел към медиите и феновете на актьора да проявят търпение.

Властите разследват случая.

Filmfare has learnt that #SaifAliKhan was helping his family climb down the stairs when he was attacked. He intervened by putting himself in between the intruder and his family.



The number of intruders is unclear as yet.#Trending pic.twitter.com/Vqs2kfSE4G