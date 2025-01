Френска археологическа мисия откри забележителна мраморна глава при разкопки в Тапосирис Магна, който е един от най-важните археологически обекти на египетското средиземноморско крайбрежие, обяви Министерството на туризма на паметниците на културата на Египет.

Главата с височина около 38 сантиметра изобразява възрастен плешив мъж с набръчкано лице, строго изражение и признаци на заболяване. По-големият от естествения размер подсказва, че е била част от колосална статуя, вероятно разположена във важна обществена сграда.

Археолози откриха мраморна статуя на Клеопатра в Египет (СНИМКА)



Сложната изработка, която пресъздава реалистично и в детайли чертите на лицето, е типична за късния елинистически период. Артерфактът от птолемейската епоха обаче е открит сред руините на жилище от VII век.

В момента екипът проучва защо главата е намерена в къща, построена по-късно, както и каква е самоличността на изобразения човек, за когото се предполага, че е заемал значимо място в обществото.

Тапосирис Магна е основан от Птолемей Втори Филаделф от династията на Птолемеите, който управлява Египет от 283 година пр.н.е. до 246 година пр.н.е. След като Александър Велики завладява египетските земи и полага основите на Александрия, се превръща в религиозен център. В града се намира голям храм на бога Озирис, откъдето идва и гръцкото му име.

