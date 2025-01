В момента, в който Джо Байдън напусне Овалния кабинет за последен път, персоналът на Белия дом започва работа по пренареждане на емблематичния офис според вкуса на бъдещия президент, разказва Voice of America.

Снимки показват, че Байдън е сменил килима и някои столове през 2017 г., след като пое поста от Доналд Тръмп. Но изглежда, че диваните и завесите са останали същите.

Семейството на президента живее на втория и третия етаж на Белия дом.

Преди деня на преместване в сградата, бъдещият президент и първата дама избират от колекцията на Белия дом какви мебели и произведения на изкуството ще поставят.

Jill Biden on Monday unveiled what she says is a reimagined White House public tour that will engage visitors’ senses to teach them about the mansion’s history and events that happened there.



AP's Jack Auresto got a look inside the tour. pic.twitter.com/DItHelF11j