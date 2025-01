Ядрени специалисти преместиха стрелките на Часовника на Страшния съд на 89 секунди, което е по-близо от всякога до полунощ. Учените се позоваха на заплахите на Русия по отношение на ядрените оръжия на фона на нахлуването в Украйна, напрежението в други горещи точки на света, прилагане на изкуствения интелект за военни действия и климатичните изменения като фактори, които увеличават риска от глобална катастрофа.

Хърт Лин, атомните учени и "Часовникът на Страшния съд" - какво ще е бъдещето на света

Часовникът на Страшния съд е символичен часовник, който показва колко близо краят на света. Полунощ бележи теоретичния момент на унищожение. „Бюлетинът на атомните физици“ настрои часовника на 89 секунди преди полунощ - теоретичната точка на унищожение. Това е с една секунда по-близо от стрелките през миналата година. Базираната в Чикаго организация с нестопанска цел създава часовника през 1947 г., за да предупреждава обществеността колко близо е човечеството до унищожаването на света.

