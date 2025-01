Кадри, разпространени в интернет, показаха момента на катастрофата между военния хеликоптер и пътническия самолет, който падна в река Потомак във Вашингтон. Инцидентът е станал по време на кацане. На борда на полета от град Уичита е имало 60 пътници и четирима души екипаж, a в хеликоптера - трима войници. Той е извършвал тренировъчен полет. Американски медии съобщават, че вече са извадени 19 тела от реката. До момента не са открити живи хора. Все още не са ясни и причините за сблъсъка.

🚨 #BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC



The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ