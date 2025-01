Пътнически самолет падна в река Потомак във Вашингтон след сблъсък с хеликоптер. Инцидентът е станал по време на кацане. На борда на полета от град Уичита е имало 60 пътници и четирима души екипаж, a в хеликоптера - трима войници. Той е извършвал тренировъчен полет. Американски медии съобщават, че вече са извадени няколко тела от реката. До момента не са открити живи хора. Все още не са ясни и причините за сблъсъка.

Реката във Вашингтон дели международното летище от голямата военна база Андрюс. Летището е затворено, полетите се пренасочват към Дълес, на 40 км от столицата.

