Самолет на компанията Jeju Air, превозващ 181 души от Банкок за Южна Корея, се разби при кацане. При инцидента загинаха 179 души, съобщиха от службите за спешна помощ. Като вероятни причини се посочват сблъсък с ято птици, след който те са били всмукани от двигателя, както и неблагоприятни метеорологични условия.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8