Съмнения за чума в Сибир и все повече въпроси към Москва. Европейският съюз и Световната здравна организация настояват Русия да предостави ясни данни за случая и за възможен втори заразен. Има ли реална опасност от разпространение, как се предава белодробната чума и какво трябва да знаем за тази инфекция обясни проф. д-р Аспарух Илиев от университета във Фрибург – Швейцария в ефира на „Здравей, България”.

За нас тревога в момента няма, заяви той. Експертът разказа, че инцидентът в Русия се е случил на 29 септември, а на следващия ден пациентката постъпва в болница. Местен журналист и губернаторът на съседната област пишат в интернет, че става дума за чума. Информацията обаче е изтрита, но не остава незабелязана. Илиев подчерта, че руските служби твърдят, че няма никаква опасност, но става ясно, че са изолирани 200 души, което сочи, че има сериозен инцидент.

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Д-р Илиев обясни още, че чумата в Русия е същата, която е позната от Средновековието. Институтът в Русия пък е легален и не се занимава с военни проучвания. В страната има шест такива институции, защото в света все още има разпространение на чума, а това се случва чрез плъховете. Илиев каза още, че заразата се предава от животно на човек чрез бълхи, но днес рискът е много нисък. „Заразяването става много трудно. Белодробната чума трудно се предава от човек на човек, това става само чрез много близък котнакт. Става дума за бактерия, а не за вирус”, разказа още професорът.

Той отбеляза, че инцидентът в Русия е станал при счупване на епруветка, за което е трябвало да бъде съобщено.

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Смъртността от белодробната чума е много висока и за да се приложи ефективно лечение с антибиотици, заразата трябва да бъде диагностицирана максимално бързо, обясни още д-р Илиев.

Той разказа, че в Русия, още преди смяната на режима, е работено с варианти на чумата, които са устойчиви на антибиотици. Целта била те да се използват като биологично оръжие. През 2013 г. Москва излиза от всякакви договори за контрол на биологичните оръжия.

„Да говорим за риск от развитие на епидемия от чума е преувеличено. Такъв риск граничи с нула”. Това каза инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков в ефира на „Твоят ден”. Той посочи, че няма независим източник, който да потвърди, че в Русия става дума за пациент, починал от чума.

Вълков също така отбеляза, че данните сочат, че починалата пациентка е работила в микробиологичен институт, който се занимава с чумни бактерии и че се е случил инцидент – счупване на епруветка с такъв микроорганизъм, в лабораторията.

Инфекционистът също отбеляза, че предаването от човек на човек може да се случи само при много близък контакт и при наличието на симптоми. Той обясни още, че инкубационният период на белодробната чума е кратък – от 1 до 3 дни. Болестта протича с остро начало. По отношение на лечението доцентът потвърди, че то се случва с антибиотици. И отбеляза, че контактните на болния също трябва да приемат превантивно медикамента. Лекарят също така посочи, антибиотиците, които се използват, са известни и достъпни.

На годишна база СЗО отчита между 1000 и 3000 случаи на чума по света, най-често в държави от Африка и Азия, каза още лекарят. Затова той смята, че при прилагане на необходимите мерки, няма да има риск.

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Доц. Вълков коментира още разпространяването на респираторните инфекции у нас. Той посочи, че е съвсем логично да има ръст. Има и два случая на грип. Към момента се разпространяват други вируси като бока вирус, метапневмовирус и респираторно синцитиален вирус. По думите му през декември може да се очаква старт на епидемичната вълна от грип.

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По отношение на васинацията срещу грип Вълков заяви, че тя е препоръчителна и то за най-уязвимите групи.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова