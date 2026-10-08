Снимка: БГНЕС
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Специалисти, ангажирани с ремонта на монумента, ще дадат подробности
Днес се очаква повече информация за това как върви реставрацията на Паметника на Шипка. Специалисти, ангажирани с ремонта на монумента, ще дадат подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик.
Премиерът: Паметникът на Шипка след ремонта ще бъде абсолютно същият
Реставрацията предизвика напрежение и съмнения, че паметникът се руши, вместо да се ремонтира. Властта опроверга твърденията, като даде заявка за стриктен контрол по време на целия процес до завършването на проекта през 2029 година.
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