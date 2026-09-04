Следващите три години Паметникът на свободата „Шипка“ на връх Свети Никола ще бъде затворен. Вече стартираха ремонтите на монумента, които са в подготовка през последните пет години.

През следващата година се навършват 150 години от Шипченската епопея. Как ще бъдат отбелязани и какво включват ремонтните дейности на може би най-емблематичния паметник, свързан със свободата на България?

Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за три години заради ремонт

Директорът на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа” Чавдар Ангелов обясни в ефира на „Здравей, България”, че тази година успешно са приключили възлаганията и избора на изпълнителите, които трябва да извършат дейностите, свързани с консервацията и реставрацията на Паметника на свободата.

„На 3 септември беше открита строителната площадка и на практика от тази дата започва да тече и срокът за изпълнение на договорите, които сме сключили. Максималният срок е до 1095 календарни дни от откриването на строителната площадка, но по условията на поръчката и по договор е прието, че може да се работи от 1 април до края на месец октомври”, коментира Ангелов.

„Практически работата ще се извърши в 3 строителни сезона, които са разположени в рамките на 3 календарни години. И тук всеки, който коментира дължината на изпълнение, трябва да има предвид, че имаме поне 15 месеца от тези 1095 календарни дни, които са зимни месеци, в които съвсем логично на това място не може да се извършва никаква дейност по обективни причини - затруднено достигане до мястото, ниски температури, снеговалежи и така нататък”, добави той.

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От думите на директора на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа” стана ясно, че по проекта има две основни задачи за изпълнение. „По фасадите на монумента - префугиране на всички фугиращи смеси между облицовъчните квадри, подмяна на тези от тях, които са силно увредени и опасни, подмяна на всички оловни обшивки на паметника, които ще бъдат заменени също с оловни обшивки”, заяви Ангелов.

Ще бъде извършена и реставрация на двете врати към костницата и северния вход на монумента.„Реставрация на стълбището, което отвежда към северния вход на Паметника на свободата, а в интериорните пространства трябва да достигнем до автентичния каменен градеж на стените, които да оформят бъдещия интериор”, добави той.

Ще бъдат положени и нови подови настилки, както и ще бъде извършен ремонт на парапетите по стълбищата, отвеждащи към отделните етажи. Ще бъдат подменени и абсолютно всички електрически и охранителни инсталации в Паметника на свободата. Ще бъде изградена и нова мълниезащита. Ще се извърши и реставрация на двете скулптурни фигури - на руския войник и българския опълченец в костницата, и на богинята на победата.

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Той отебялза също, че музеят планира да бъдат организирани различни събития в рамките на тези 150-годишнини, които предстои да отбележим през 2027, 2028 и 2029 година. „Церемониите, които традиционно тук се извършват - държавните церемонии на 3 март по повод националния празник и годишнините от Шипченската епопея - също ще се реализират”, увери той. По думите му няма никаква причина да се твърди, че това няма да се прави.

Ангелов коментира и политическите реакции относно прозрачността на обществената поръчка.„Доколкото мога като директор да коментирам изказвания на политици, бих казал, че това са спекулации. Поръчките са преминали съответните проверки още при тяхната подготовка. Завършили са по законно установения ред, със сключване на надлежните договори. Тук и българската държава, в лицето на настоящето правителство, се ангажира и осигури финансирането за изпълнението на този така належащ ремонт”, каза той.

А само след няколко месеца започва и първото издигане на скелето, за да се отремонтират и стълбите, които са компрометирани.

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