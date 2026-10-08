Майката на 28-годишната Даря Шипилова, починала при неизяснени обстоятелства след работа в руски институт за изследване на чумата, отправи тежки обвинения за начина, по който е била лекувана дъщеря ѝ. Светлана Шипилова категорично отхвърля разпространената версия, че младата жена се е заразила при случайно счупване на епруветка с опасен биологичен материал, съобщи New York Post.

Даря Шипилова е работила в противочумния институт в Иркутск, Сибир. Тя е починала на 2 октомври в болница в близкия град Шелехов. Случаят предизвика международно безпокойство заради съмненията, че смъртта ѝ може да е свързана със заразяване с причинителя на чумата.

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64-годишната ѝ майка, която също има медицинско образование, твърди, че обясненията за предполагаем лабораторен инцидент не отговарят на истината. „Знам истината“, заявява Светлана Шипилова пред руския портал „Глубина“, цитирана от чуждестранните медии.

Russia plague didn't accidentally leak from broken test tube, mom of dead scientist says: 'I know the truth' https://t.co/VRTnsbXr06 https://t.co/gU9TXP0LNj — New York Post (@nypost) October 8, 2026

По думите ѝ епруветките, използвани за съхранение на подобни материали, са толкова добре защитени, че практически не могат да се счупят по описания начин. „Такава епруветка е невъзможно да се счупи. Дори да я хвърлите с всички сили в стената, тя няма да се счупи“, твърди майката.

Тя отправя и пряко обвинение към хората, отговорни за лечението на дъщеря ѝ. „Просто оставиха дъщеря ми да умре“, казва Светлана Шипилова.

Междувременно обстоятелствата около смъртта на младата жена продължават да бъдат неясни. Първоначално се появиха съобщения, че тя е починала от белодробна чума, но впоследствие руските власти посочиха като причина пневмония с неустановен причинител.

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Случаят привлече вниманието и на международните здравни институции. Световната здравна организация поиска от Москва допълнителни данни за заболяването, предприетите противоепидемични мерки и съобщенията за възможен втори случай.

Американските здравни власти също следят ситуацията, като подчертават, че към момента няма данни за по-широка заплаха за САЩ.

Редактор: Цветина Петкова