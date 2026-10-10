Ако страдате от постоянна умора и имате няколко излишни килограма около талията, това са първите знаци, че крачите към червената линия, наречена преддиабет. Дали ще я преминете или ще спрете, решавате вие.

Ендокринологът д-р Наталия Темелкова каза в предаването „Пулс“ на NOVA NEWS, че преддиабетът е гранично състояние на стойностите на кръвната захар и съответно на гликирания хемоглобин. „Това е една гранична група пациенти, която за радост може да бъде върната в групата на здравите. Профилактиката винаги е най-доброто лечение, за да може да предотвратим прерастването на преддиабета в диабет“, обясни тя.

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Ендокринологът уточни, че за съжаление преддиабетът няма симптоматика, а по-скоро има рискови фактори, които могат да ни насочат към това.

„Един от тях е наднорменото тегло. Натрупването на повече килограми, заседналият начин на живот, наличието на родственици с диабет. Насадено е едно схващане в обществото, че ако имаш баба с диабет, това не е сериозно, защото това е старчески диабет. Напротив, това е втори тип диабет, при който наследствеността е изключително голяма. Така че, ако има родственици с диабет, наднормено тегло, ако е изявен диабет по време на бременност, ако има нарушения в липидния профил, в метаболитните показатели – това са рисковите фактори, които трябва да ни насочат да си направим съответния скрининг за преддиабет“, подчерта д-р Темелкова.

Тя посочи, че извън редките форми на генетични състояния, които водят до високи инсулинови нива и инсулинова резистентност, редукцията на теглото и промяната във въглехидратната обмяна на хора с преддиабет може да спомогне те да се върнат обратно към нормалното състояние.

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„В най-общия случай борбата с наднормените килограми е първо да ни ги качваме, ако е възможно, и второ, ако са качени, да се опитаме да ги редуцираме, но да ги редуцираме трайно“, подчерта ендокринологът. За тази цел, по думите ѝ, трябва да се храним здравословно.

„Това, което препоръчваме е да се запази съотношението между въглехидрати, белтъчини и мазнини, но да се използват така наречените по-бавни въглехидрати. По-трудно смилаемите храни, храните богатите на фибри, да се избягват силно обработените храни, които ни заливат и са вкусни като сладкишите, бялата захар, белият ориз, бялото брашно – те би трябвало да отпаднат от менюто ни. Не трябва да бъде и много мазна храната. Трябва да се ориентираме към по-малки порции на по-трудно смилаеми храни“, посъветва д-р Темелкова. Другата препоръка на ендокринолога е да има физическа активност поне 150 минути седмично.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова