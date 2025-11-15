Световният ден за борба с диабета – 14 ноември – тази година отново постави фокус върху едно заболяване, което според експертите вече достига пандемични размери. Ако преди десетилетие медицинската общност призоваваше основно за по-добър контрол на кръвната захар, днес ендокринолозите „развяват червения флаг“ и настояват профилактиката да бъде държавен и обществен приоритет, а не еднократна инициатива.

Темата бе засегната в здравното предаване „Пулс“, където гостуваха ендокринолозите проф. д-р Цветалина Танкова и доц. Даниела Попова.

„Един от девет възрастни вече живее с диабет“

Проф. Танкова определи включването си в ръководството на Европейската асоциация за изучаване на диабета като „огромна чест и отговорност“: „За първи път представител на Централна и Източна Европа е в този борд. Това е признание не само за мен, а и за българската диабетология“.

Тя изнесе тревожни данни за разпространението на заболяването: „589 милиона души по света живеят с диабет. Това означава, че един от девет възрастни е със захарен диабет. След 20 години прогнозата е един от осем“.

По думите ѝ почти всеки човек вече има близък, колега или приятел, който страда от диабет, а тенденцията за увеличаване на случаите продължава.

Превенцията – единственият начин диагнозата да бъде избегната

Въпреки тревожната статистика проф. Танкова подчерта, че заболяването може да бъде предотвратено: „Гените имат значение, но факторите на околната среда са решаващи. Начинът ни на живот може да обърне тенденцията“.

Тя посочи затлъстяването като основен рисков фактор за диабет тип 2: „Наднорменото тегло не е козметичен дефект. То е заболяване, което отваря вратата към над 200 други болести, включително диабет“.

Особено внимание проф. Танкова отдели на понятието преддиабет: „Това е междинно състояние, което може да бъде обратимо. Но в тази фаза вече се развиват усложнения. Тоест – дори при преддиабет може да е късно. Трябва още по-ранна намеса“.

За оценка на риска тя препоръча валидирания у нас финландски въпросник: „При резултат над 10 точки има риск за преддиабет, над 12 – риск за диабет. Българската популация се оказа по-рискова от европейската“.

Диетата и правилното хранене – основният терапевтичен инструмент

Във втората част на предаването доц. Даниела Попова коментира хранителния режим при диабет. Тя обясни, че концепцията за строга диета е отживелица: „Не говорим за жестока ограничителна диета, а за правилно хранене. Първата стъпка е стремеж към нормално тегло“.

Нейните препоръки включват:

⇒ намаляване на калорийността

⇒ избягване на храни с високо съдържание на захар и мазнини

⇒ повече фибри

⇒повече сурови плодове и зеленчуци

⇒ строга регулярност на храненията

Доц. Попова акцентира на гликемичния индекс – ключово понятие за регулиране на кръвната захар: „Храните с нисък гликемичен индекс – пълнозърнести продукти, бобови, овес – не качват рязко кръвната захар. Това са предпочитаните въглехидрати“.

Според нея начинът на кулинарна обработка е решаващ: „Колкото една храна е по-печена, по-разбъркана, по-лесно усвоима – толкова по-бързо повишава кръвната захар“.

„Хлебните единици“ – обучението, което спасява от грешки

В клиниката в ИСУЛ пациентите се обучават да използват системата с т.нар. „хлебни единици“:

„Една хлебна единица е 12 грама въглехидрати – половин филия хляб, половин банан или девет зърна грозде. Този метод помага на пациентите да разпределят въглехидратите равномерно през деня“.

Тя се обяви срещу храненето без въглехидрати: „Това е опасно. При лекарствена терапия или инсулин липсата на въглехидрати може да доведе до тежка хипогликемия“.

Какво могат да консумират хората с диабет?

Доц. Попова препоръчва:

⇒ постни меса – риба, птиче месо, млечни белтъци

⇒ ограничено количество мазнини

⇒ умерена употреба на алкохол

„Една чаша червено вино е допустима. Но алкохолът сам по себе си може да свали кръвната захар. Никога не трябва да се приема без храна“, обясни тя.

За новодиагностицираните тя отправи успокоение и конкретни насоки: „Не бива да са уплашени. Могат да ядат много храни – но информирано. Да пресмятат въглехидратите, да се движат редовно и да поддържат теглото си. Дори 5–10% намаление е успех“.

Диабетът е лечим, контролируем и в много случаи предотвратим – категорични са специалистите. Но само ако обществото и отделният човек поемат активна роля в борбата срещу рисковите фактори.

Редактор: Цветина Петкова