Вярно ли е, че витамин Д може да намали кръвното налягане на хора в напреднала възраст, които имат наднормени килограми? И може ли слънчевият витамин да ни предпази от вирусите през този сезон?

Началникът на Централната клинична лаборатория проф. д-р Добрин Свинаров каза в предаването „Пулс“ на NOVA NEWS, че е трудно човек да разбере, че този витамин му липсва, защото само крайната фаза на драстична недостатъчност от дълго време, може да даде симптоми като отпадналост, гадене и повръщане.

„Но това обичайно не се случва. Недостатъчността протича тихо и се проявява със симптомите, които не могат да бъдат копирани при наличие на достатъчен витамин Д статус. Няма специфични белези за недостатъчност на витамин Д“, обясни проф. Свинаров.

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По думите му при липса на други индикации и на хронични заболявания е достатъчно веднъж-два пъти в годината да се проследява статусът на витамин Д. В края на лятото и началото на есента е подходящо време да се изследва витаминът, допълни той.

„Ние изследваме един продукт на витамин Д, който ни показва насищането на организма и в зависимост от получените резултати се обсъжда индивидуално каква да е дозата и необходимо ли е да се приема заместителна терапия. Простият отговор е почти винаги „да“. Много рядко не се налага заместителна терапия през есенно-зимния и пролетния сезон, защото такъв е начинът ни на живота. Дори да не слагаме слънцезащита, дрехите са достатъчна защита за тялото, за да не се образува витамин Д в кожата“, поясни проф. Свинаров.

Той каза още, че витамин Д е възможно да понижи кръвното налягане при хора в напреднала възраст, които са с наднормени килограми, но това категорично не означава, че витаминът може да замести хапчетата за кръвно. „Да, витамин Д понижава статистически значимо систоличното кръвно налягане, това е доказано в редица проучвания. Но това не означава, че трябва да се спират лекарствата за лечение на хипертоничната болест. Високото кръвно налягане е най-големият бич за сърдечно-съдовата система. В никой случай не трябва да се уповаваме, че витамин Д замества лечението на високото кръвно налягане. Витамин Д обаче, може да помогне с по-малко лекарства, с доза, която е по-малка от обичайната, ако витамин Д статусът е достатъчно висок, за да се управлява по-рационално терапията с по-малко допълнителни средства“, обясни проф. Свинаров.

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Относно връзката между витамин Д и имунитета, той каза, че е правилен подходът вместо имуностимулатори да се взима витамин Д. „Това е много правилен подход и имунолозите достатъчно добре се разяснявали, че имуностимулаторите са нож с две остриета. Защото безконтролното прилагане на имуностимулатори без индивидуална потребност и без персонализиране на дозата, може да даде такъв тип активация на имунната система, че по-късно да се стигне до автоагресия. Имунната система да произведе антитела и клетки, които да атакуват собствени тъкани и да се развият така наречените автоимунни заболявания“, предупреди професорът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова