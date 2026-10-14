Есеистката Наташа Полони обяви в сряда кандидатурата си за президентските избори във Франция през 2027 г. Тя заяви, че целта ѝ е да обедини осиротелите от политиката и да предложи политика на производство на френска земя.

След десет години управление Еманюел Макрон не може да се кандидатира за нов мандат през пролетта, тъй като Конституцията ограничава заемането на президентския пост до два последователни мандата. Шест месеца преди изборите потенциални кандидати се съревновават да го наследят.

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51-годишната бивша редакторка в седмичното списание “Мариан”, която стартира тримесечното списание “Одас” през септември 2025 г., обяви кандидатурата си пред радио “Франс Ентер”, посочвайки “пълната загуба на позиция на Франция по въпросите на икономиката, на нашата независимост и суверенитет”.

По думите ѝ за да бъде разбита спиралата на обедняване, тя възнамерява да “приоритизира френските стоки в обществените поръчки”, тъй като “това създава икономическа активност и носи пари в държавната хазна”. Тя предложи също така да премахне всички субсидии за бизнеса, които не са обвързани с условие производство на френска земя.

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Като главен редактор на седмичното списание “Мариан”, тя отстояваше провокативна, антилиберална редакционна линия в икономиката и се отнасяше критично към елита.

Наташа Полони стана популярна като събеседник в програмата на Лорен Рукие “Още няма да си лягаме” по телевизия “Франс 2” между 2011 и 2014 г. След това тя имаше редовни участия в телевизионни и радио програми и публикува множество есета. По-рано тя за кратко участваше в политиката заедно с Жан-Пиер Шевенман, докато не се кандидатира на законодателните избори в Париж през 2002 г.

Редактор: Ивета Костадинова