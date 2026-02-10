Управителят на Френската централна банка Франсоа Вилерой дьо Гало подаде оставката си, която ще влезе в сила през юни 2026 г. Това неочаквано оттегляне се случва приблизително 18 месеца преди вторият на Вилерой дьо Гало мандат да приключи по план през октомври 2027 г.

Този ход стратегически прехвърля отговорността за избора на негов наследник на френския президент Еманюел Макрон.

Френският парламент не прие държавния бюджет за 2026 г. заради политически разногласия

Ако Вилерой дьо Гало беше изкарал пълния си мандат, назначаването на следващия управител на Централната банка на Франция щеше да бъде задача на победителя на президентските избори през април 2027 г. Макар управителят да посочи лични причини за напускането си — по-специално намерението си да оглави благотворителна организация за уязвими младежи — моментът се възприема като пресметнат опит да се защити бъдещото ръководство на институцията. В прессъобщение Вилерой дьо Гало каза следното: „Малко повече от година преди края на втория ми мандат ми се струва, че ще съм изпълнил основната част от мисията си“.

След дълъг и напрегнат законодателен застой във Франция, довел до падането на няколко правителства, министър-председателят Себастиан Лекорню успешно осигури одобрението на бюджета за 2026 г., обявен в началото на месеца.

