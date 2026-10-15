ГЕРБ има много сериозни резерви по отношение на начина на определяне на минималната работна заплата с механизма, предложен от „Прогресивна България“. Това каза депутатът от Теменужка Петкова. Тя уточни, че ГЕРБ, като дясноконсервативна партия, винаги е смятала, че автоматизмът, чрез който до момента се определяше минималната работна заплата, е в ущърб на българския бизнес и партията подкрепя неговото премахване.

„Многократно сме заявявали позицията си и нашите резерви. Апелирахме управляващите да се вслушат в това, което предлагаме. За съжаление, не се получи и сега виждаме, че има напрежение. Единият от синдикатите не подкрепи определянето на размера на минималната работна заплата. Така че тези, които заявяваха, че знаят, могат, готови са, ще успеят - нито знаят, нито могат, нито ще успеят“, коментира Петкова.

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Според нея след като няма съгласие в рамките на социалния диалог с работодатели и синдикати, всичко остава в ръцете на управляващите и те ще направят минимална работна заплата „каквато е изгодна за тях“.

Депутатът от ГЕРБ коментира, че е изненадана, че правителството не е информирало Народното събрание или Комисията по бюджет и финанси по отношение на бюджетната рамка, която днес изпраща в Европейската комисия. „България е в процедура по свръхдефицит. Смятам, че трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Това не се случи и не знам на какво се дължи високомерието на управляващите“, коментира тя и допълни, че очакват от Европейската комисия да чуят какви са параметрите.

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„Вчера премиерът Радев беше много пестелив в информацията, която даде. Дава се заявка за ограничаване на дефицита, намаляване на дълга, на разходите, но никой не казва как ще се случи това и с колко. Категорично се потвърждава въвеждането на данък свръхпечалба, което е много сериозен проблем за българския бизнес. Това, на практика, ще засегне пряко печелившия, добре организиран бизнес. „Прогресивна България“ дойде на власт с обещанието, че няма да увеличава данъците и да въвежда нови такива, но се получава точно обратното. Данъчните оценки на сградите ще бъдат увеличени, което пък ще доведе автоматично и до увеличаване на данък сгради“, посочи още Теменужка Петкова.

Народният представител и член на Социалната комисия Илиана Жекова заяви, че ГЕРБ не подкрепя решението на правителството за размера на минимална работна заплата от 660 евро. „Считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672 евро, колкото беше всъщност определен таванът на минималната работна заплата“, допълни Жекова.