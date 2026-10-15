Над 3 млн. лева от ренти за земеделски земи в Софийска област не са изплатени на правоимащите собственици и техните наследници в рамките на две години. Това показва одит на Сметната палата, който разкрива сериозни пропуски в работата на Областната дирекция „Земеделие“ - София област, включително забавени плащания, недостатъчен контрол и нарушения при административните процедури. Проверката обхваща периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2024 г.

През 2023 г. ползвателите на земеделски земи са внесли 2,26 млн. лева, но на собствениците са изплатени едва около 515 хил. лева. Година по-късно постъпленията достигат 2,42 млн. лева, а изплатените средства са 1,07 млн. лева.

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Защо собствениците не получават парите си?

Една от основните причини е, че много хора дори не подозират, че имат право на рента. Става въпрос за т.нар. „бели петна“ - земеделски имоти, за които собствениците не са подали декларации и няма регистрирани договори за наем или аренда.

Тези земи могат да бъдат предоставяни за обработване на земеделски стопани, които заплащат съответната рента. Парите обаче не се превеждат автоматично на собствениците, а се изплащат само след подадено заявление. Законът предвижда средствата да се съхраняват по специална сметка в продължение на 10 години.

Одиторите са проверили подробно 25 преписки за изплащане на ренти и са установили закъснения при всички тях. Вместо в законовия 30-дневен срок, парите са превеждани със забавяне от над два месеца до повече от две години. В 14 от проверените случаи общинските земеделски служби не са изпратили необходимите документи до областната дирекция. Установени са и заявления по остарели образци, както и два случая на изплатени суми без задължителното нотариално заверено пълномощно.

Допълнителни затруднения възникват, когато земите са собственост на починали лица с множество наследници, които трябва да представят необходимите удостоверения и пълномощни.

Нарушения при събирането на ренти и контрола

Проверката установява, че дирекцията не е издала задължителните заповеди за санкции на 32-ма ползватели, които не са внесли навреме дължимите суми за обработваните „бели петна“. Общата стойност на предвидените трикратни рентни плащания надхвърля 122 хил. лева.

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В друг случай земеделски стопанин с непогасено задължение е бил допуснат да участва в ново споразумение за ползване на земи, въпреки законовата забрана. Сметната палата установява още забавяне с повече от шест месеца при издаването на някои заповеди, липса на предварителен контрол и непълна документация.

Констатирана е и практика да се запазват входящи номера за документи, които все още не са издадени, както и заповеди да се регистрират с дата, предхождаща действителното им електронно подписване.

Одиторите са открили и програмна грешка в използвания софтуер, заради която през стопанската 2023-2024 г. част от имотите са отразени с нулева площ, а дължимите суми са изчислявани неправилно. Установени са и рискове за сигурността на информацията, тъй като служителите разполагат с еднакви нива на достъп до системата.

Липсва регистър на земите с променено предназначение

Сериозни нарушения са установени и при процедурите за промяна на предназначението на земеделски земи - дейност, която носи значителна част от приходите от такси на дирекцията. През 2023 г. от тази услуга са събрани 991 хил. лева, а през 2024 г. - 1,28 млн. лева. И през двете години са подадени по 247 заявления, като в сила са влезли съответно 203 и 179 решения.

Въпреки значителния обем на дейността дирекцията не разполага с вътрешни правила за провеждането и контрола на процедурите, нито поддържа регистър на имотите с променено предназначение.

При проверените преписки комисията не е извършвала самостоятелни проверки на собствеността и правата на заявителите, а е разчитала единствено на представените от тях документи. Не е събирана необходимата информация от публичните регистри и общинските администрации, а решенията не са изпращани до съответните общини и кадастрални служби.

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Установени са и неспазени срокове за произнасяне и уведомяване на заинтересованите лица. Според Сметната палата тези пропуски създават риск от незаконосъобразни решения, съдебни спорове и административни грешки.

Неоснователни разходи за близо 200 хил. лева

Одитът разкрива и неоснователно извършени плащания за имоти и сгради на обща стойност 193 хил. лева с ДДС. Сред тях са разходи за ремонти и консумативи по имоти, за които дирекцията не е страна по съответните договори, както и за помещения, използвани без действащи договорни отношения. Установени са пропуски при управлението на държавното имущество. Недвижим имот в София няма акт за държавна собственост, а част от предоставените за управление сгради не са застраховани.

Проверени са и приходите от наем и аренда на земи от Държавния поземлен фонд – 118 хил. лева за 2023 г. и 130 хил. лева за 2024 г. При шест тръжни процедури и 16 договора са установени забавяния при прехвърлянето на депозити и липса на необходимия предварителен контрол. В резултат на одита Сметната палата е отправила 11 препоръки към директора на Областната дирекция „Земеделие“ - София област, и още две към министъра на земеделието и храните. Срокът за изпълнението им е осем месеца.

Редактор: Цветина Петкова