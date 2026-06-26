Общините продължават да допускат сериозни грешки при управлението и отчитането на публичните средства и активи, показва обобщеният доклад на Сметната палата за извършените през 2025 г. одити на годишните финансови отчети за 2024 г. Данните сочат, че в резултат на проверките са коригирани неправилни счетоводни записвания за близо 2,205 млрд. лева.

Въпреки че общият брой на констатираните грешки намалява, одиторите отчитат устойчиви проблеми, които се повтарят в редица общини от години и продължават да изкривяват реалната картина на тяхното финансово състояние.

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Сред най-често срещаните нарушения остава неправилното оценяване на общинската собственост. Според Сметната палата редица общини продължават да отчитат имотите си по данъчни оценки, вместо по справедлива стойност, която е по-близка до пазарните нива.

Одиторите отбелязват, че този проблем е установяван многократно и при финансовите проверки за 2020, 2021, 2022 и 2023 година. Само през 2024 г. седем общини са формирали 55% от общата стойност на неправилно признатите активи в счетоводните баланси, или над 555 млн. лева.

От Сметната палата напомнят, че данъчната оценка може да бъде използвана единствено при първоначалното признаване на даден имот, но впоследствие активите следва да бъдат актуализирани според реалната им стойност. Макар Законът за общинската собственост да забранява продажба под данъчна оценка, твърде ниските оценки могат да създадат предпоставки за сделки на значително по-ниски от пазарните цени.

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Друг траен проблем е неправилното отразяване на дяловото участие на общините в различни компании. Според доклада неточности продължават да се допускат както при отчитането на акции и дялове, така и при промени в инвестиционното участие.

Тази слабост е идентифицирана от одиторите още от 2016 г., като и до днес продължава да влияе върху достоверността на финансовите отчети.

Сериозни пропуски се наблюдават и при начисляването на амортизации. Одиторите са установили случаи на неправилно определени разходи, пропуснато начисляване на амортизации, грешно отписване на активи и използване на некоректни счетоводни параметри.

Осем общини са отговорни за 42% от всички неправилно отчетени разходи в отчетите за приходи и разходи през 2024 г. Само при тях размерът на неточно отчетените разходи достига близо 141,4 млн. лева.

Сметната палата отбелязва, че проблемите с амортизациите се повтарят ежегодно поне от 2017 г. насам.

Одиторите посочват и сериозни слабости при управлението на авансово предоставени средства към външни изпълнители.

В редица случаи общините не са проследили дали срещу изплатените аванси реално са извършени строително-монтажни дейности или услуги. Нерядко тези плащания са били отчетени като текущи разходи или активи без реално изпълнение на договорите.

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Според Сметната палата местните администрации често не предприемат и съдебни действия за възстановяване на средствата при неизпълнение от страна на контрагентите. Този проблем е установяван последователно и в одитите за 2021, 2022 и 2023 година.

В резултат на извършените одити през 2025 г. са направени корекции в балансите на общините за над 1,13 млрд. лева. От тях близо 909 млн. лева се отнасят до активите, а около 221 млн. лева – до пасивите.

Според Сметната палата тези корекции са от съществено значение за по-точното представяне на финансовото състояние на местните власти и за вземането на информирани управленски решения.

Уведомени са АДФИ, НАП и прокуратурата

Освен че установява нарушенията, Сметната палата е предприела и конкретни действия за тяхното отстраняване. През 2025 г. информация е изпратена до Агенцията за държавна финансова инспекция за 38 общини, до НАП за шест общини, до прокуратурата за един случай и до Комисията за противодействие на корупцията за една община.

Всички одитни доклади са предоставени и на общинските съвети, а за 125 общини е уведомено Министерството на финансите. Данни са изпратени и до Националното сдружение на общините за 51 местни администрации.

Редактор: Цветина Петкова