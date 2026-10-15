Пионерите на ню уейв вълната, американската рок група Blondie, ще издадат новия си албум в началото на следващата година – десетилетие след последната си изява. Албумът се казва High Noon.

„Този албум носи класическото усещане за Blondie - той съчетава в себе си всички наши различни влияния и епохи, преродени в нещо напълно ново“, каза вокалистката и автор на песни Деби Хари. „Музиката ни е дълбоко свързана с настоящето - тя отразява кои сме и как усещаме живота днес", допълни още тя.

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Снимка: Getty Images

В албума, освен нея, участват бившият китарист на The Smiths Джони Мар, първият басист на Sex Pistols Глен Матлок, вокалистът Зак Кондън от Beirut, както и Джес Улф и Холи Лесиг от Lucius.

High Noon ще бъде първият студиен албум на групата след Pollinator от 2017 г., в който гостуваха Мар, Джоан Джет и китаристът на Тhe Strokes Ник Валенси. Новият проект е продуциран от Джон Конгълтън, който стоеше и зад Pollinator.

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Албумът е завършен преди смъртта на барабаниста Клем Бърк миналата година. Записите са започнали през 2022 г. Албумът, който включва 13 песни, излиза на пазара на 26 февруари 2027 г.

Групата, която е част от Залата на славата на рокендрола, доминираше на музикалната сцена в края на 70-те и началото на 80-те години. Blondie има цели осем хита в Топ 40 на класацията на „Билборд“ за сингли „Хот 100“, включително четири сингъла под №1 - Heart of Glass, Call Me, The Tide Is High и Rapture - емблематичното парче, което остава в историята като първия хит на върха на класациите с рап елементи.

Редактор: Цветина Петрова