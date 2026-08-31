Американската изпълнителка и актриса Майли Сайръс подготвя нов музикален проект, за който разказа в интервю за списание „Уондърленд”. „Този албум е различен, той е естествен и наистина непринуден”, това коментира тя пред изданието по повод предстоящата си продукция.

Звездата загатна за новите си песни, като публикува в социалните мрежи драматична фотография в близък план на очите си. Същият кадър се появи и на официалния ѝ сайт, където думата Miley беше изписана с удебелен шрифт. Тези действия накараха феновете да предположат, че именно първото ѝ име ще бъде заглавието на новия проект.

Майли Сайръс издава нова песен за 20-годишнината на „Хана Монтана” (ВИДЕО+СНИМКИ)

През юни певицата съобщи, че е подписала договор с компанията „Атлантик рекърдс”. Преди това Майли Сайръс работеше с „Колумбия рекърдс”. Относно работата по новите записи тя сподели, че е знаела приблизително как ще звучат те и каква ще бъде тяхната концепция. Това ѝ дало „наистина силен ориентир, без процесът да изглежда насилствен”, допълни още изпълнителката.

Към момента нейни представители все още не са коментирали официално предстоящия албум. През май 2025 г. Сайръс издаде деветия си студиен проект Something Beautiful.

Миналата седмица бившата звезда от сериала „Хана Монтана” отдаде емоционална почит на своята кръстница Доли Партън. Иконата на кънтри музиката почина на 80-годишна възраст на 25 август.

Редактор: Мария Барабашка