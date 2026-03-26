Американската певица и актриса Майли Сайръс ще издаде нова песен по случай 20-годишнината от началото на сериала „Хана Монтана”, съобщи „Мюзик нюз”. Изпълнителката отбеляза две десетилетия, откакто стана известна с хитовия ситком, със специален документален филм по „Дисни плюс”. В петък 33-годишната звезда ще представи и новата си песен, озаглавена Younger You.

Снимка: gettyimages, Архивни снимки от сериала „Хана Монтана“

„Честването на „Хана Монтана” не е просто почит към сериала, а момент, в който за мен кръгът се затваря”, написа Сайръс в Instagram. Тя посочи, че продукцията е била началото на живота, който познава днес, и определи връзката с феновете си като „рядка и красива”. „Това специално издание по случай годишнината е подарък от мен за по-младата ви версия, моят начин да ви благодаря за лоялността и за това, че израствахте с мен на всяка крачка по пътя”, допълни певицата, като отбеляза, че новата песен „казва всичко”.

В рамките на честването на юбилея Сайръс изпълни някои от най-популярните песни от сериала, сред които The Climb и Best of Both Worlds, на фона на част от оригиналния декор на продукцията. Макар изпълнителката да е изиграла ключова роля в убеждаването на „Дисни” за заснемането на специалното юбилейно издание, тя не дава категоричен отговор относно евентуално подновяване на сериала.

На въпрос дали се работи в насока за нови епизоди, Майли Сайръс отговори: „Ще видим какво ще се случи в бъдеще”. Пред списание „Варайъти” обаче тя изрази по-скептична позиция по темата: „Вече съм изморена! Това вече беше достатъчно”.

Сериалът „Хана Монтана” се излъчваше по „Дисни ченъл” в периода между 24 март 2006 г. и 16 януари 2011 г. В него Майли Сайръс влезе в ролята на Майли Стюарт – момиче, което води двойствен живот като обикновена ученичка и световноизвестна поп звезда.

