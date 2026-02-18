Майли Сайръс ще сподели спомените си за телевизионното шоу „Хана Монтана” в специален епизод по повод 20-годишнината от премиерата му.

В ситкома на Disney Channel певицата и актриса играе ролята на Майли Стюарт - тийнейджърка, която води двойствен живот като известната поп певица Хана Монтана. Сериалът се излъчваше в продължение на четири сезона от март 2006 г. до януари 2011 г. В продукцията участваха и нейният баща Били Рей Сайръс в ролята на Роби Рей Стюарт, както и Джейсън Ърлс като нейния брат Джаксън.

На 17 февруари продуцентите от Disney обявиха, че Майли ще участва в юбилейното издание, което ще бъде излъчено по Disney+ на 24 март - точно две десетилетия след дебюта на сериала.

„Хана Монтана винаги ще бъде част от мен. Това, което започна като телевизионно шоу, се превърна в споделено преживяване, което оформи живота ми и живота на толкова много фенове, и аз винаги ще бъда благодарна за тази връзка. Фактът, че това все още означава толкова много за хората толкова години по-късно, е нещо, с което се гордея много. Този „юбилей на Хана” е моят начин да отпразнувам и да благодаря на феновете, които са били до мен в продължение на 20 години”, заяви Майли Сайръс.

Воден от Алекс Купър, епизодът обещава да предложи интимен поглед към създаването на емблематичния персонаж. Изпълнителката ще се върне към ключови моменти от сериала и ще представи неизлъчвани досега архивни кадри.

„Хана Монтана отвори вратата за толкова много фенове да мечтаят смело, да пеят силно и да приемат всяка страна от себе си, затова и наследството ѝ продължава да блести през поколенията. Сътрудничеството с Майли по този специален проект е мечта и искаме той да бъде любовно писмо към феновете, които и днес са толкова страстни, колкото бяха и когато сериалът дебютира преди почти 20 години”, каза Айо Дейвис, президент на Disney Branded Television.

