Майли Сайръс призна, че е присъствала на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ тази година, за да може да предложи свои оригинални песни на филмови режисьори.

В интервю за списание People, певицата и актриса сподели, че е приела покана за церемонията в Лос Анджелис през март, за да има възможност да се запознае с режисьори.

„Буквално заради това отидох на наградите „Оскар“ тази година. На всеки, който дойде и се представи, казах: „Е, ако имате нужда от музика, аз съм на разположение“, заяви тя.

Майли Сайръс каза, че същата стратегия я е довела до участието ѝ в саундтрака на „Аватар: Огън и пепел“ с песента Dream as One.

Бившата звезда от „Хана Монтана“ разказа как се е обърнала към режисьора Джеймс Камерън, след като двамата са били отличени като „легенди на Disney“ на D23 Expo през 2024 г.

„Както винаги, просто го изстрелях. Вече знаех отговора на въпроса „С какво се занимаваш?“ Знам, че от много време се занимава с „Аватар“. Казах „Просто ми кажи, ако ти потрябва музика“. Случи се естествено. Джеймс всъщност ни нарича „Легенди по право“, сподели тя.

През октомври Майли обяви, че е съавтор на песента Dream as One заедно с Андрю Уайат, Марк Ронсън и Саймън Франглен за третата част от филмовата поредица. Песента звучи в крайните надписи на „Аватар: Огън и пепел“, който се прожектира по кината.

Редактор: Ивайла Митева