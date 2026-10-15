Впечатляващо зрелище, известно като „космическа медуза”, беше наблюдавано в небето над Флорида във вторник след изстрелването на ракета на SpaceX. Огромният светещ облак се разпространи на километри. Ракетата Falcon 9 е превозвала товари до Международната космическа станция (МКС).

Необичайното явление е причинено от разширяваща се струя отработени газове от ракетното гориво, които се кристализират високо в атмосферата.

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Замръзналите частици отразяват слънчевата светлина и създават впечатляващия светлинен ефект.

Снимка: БГНЕС

Изстрелването се състоя 48 минути преди изгрев слънце от базата на Космическите сили на САЩ в Кейп Канаверал, Флорида. Именно този момент създаде идеалните условия за появата на цветния светлинен ефект, който може да се наблюдава в пълния му блясък от Земята само при изстрелвания по изгрев или залез слънце.

I’ve been seeing some absolutely incredible videos of the jellyfish effect from last night’s Falcon 9 launch!! 😍😍🤯 https://t.co/0zQny3wKEp — jacobruh 🚀 (@jrxcket) October 13, 2026

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Траекторията на ракетата позволи на жителите на щатите по източното крайбрежие на САЩ, от Джорджия до Ню Йорк, също да наблюдават необичайното зрелище.

Снимка: БГНЕС

Тези, които са пропуснали впечатляващото небесно шоу във вторник, ще имат нова възможност да наблюдават подобно явление следващия понеделник - 19 октомври.

Many of you are talking about the “space jellyfish” following this morning’s launch from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. More than 6,300 scientific investigations and cargo are on their way to the @Space_Station, as part of SpaceX's 35th commercial resupply services mission for NASA. A jellyfish happens near sunrise or sunset when the exhaust plume from the rocket becomes brightly illuminated, creating a glowing shape resembling a jellyfish. Show us where you captured the jellyfish? — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) October 13, 2026

Тогава е планирано поредното изстрелване на ракета Falcon 9 на SpaceX от същата площадка.

Редактор: Никола Тунев