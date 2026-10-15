Феноменът се появи след изстрелването на ракета на SpaceX

Впечатляващо зрелище, известно като „космическа медуза”, беше наблюдавано в небето над Флорида във вторник след изстрелването на ракета на SpaceX. Огромният светещ облак се разпространи на километри. Ракетата Falcon 9 е превозвала товари до Международната космическа станция (МКС).

Необичайното явление е причинено от разширяваща се струя отработени газове от ракетното гориво, които се кристализират високо в атмосферата.

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Замръзналите частици отразяват слънчевата светлина и създават впечатляващия светлинен ефект.

медуза

Снимка: БГНЕС

Изстрелването се състоя 48 минути преди изгрев слънце от базата на Космическите сили на САЩ в Кейп Канаверал, Флорида. Именно този момент създаде идеалните условия за появата на цветния светлинен ефект, който може да се наблюдава в пълния му блясък от Земята само при изстрелвания по изгрев или залез слънце.

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Траекторията на ракетата позволи на жителите на щатите по източното крайбрежие на САЩ, от Джорджия до Ню Йорк, също да наблюдават необичайното зрелище.

космическа медуза

Снимка: БГНЕС

Тези, които са пропуснали впечатляващото небесно шоу във вторник, ще имат нова възможност да наблюдават подобно явление следващия понеделник - 19 октомври.

Тогава е планирано поредното изстрелване на ракета Falcon 9 на SpaceX от същата площадка.

Редактор: Никола Тунев
Източник: The Guardian

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