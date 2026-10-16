Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обяви, че ще постави случая с Ива Михайлова пред представители на НАТО и Европейския съюз. В интервю за телевизия ТВ 21 той отправи остри критики към България, като заяви, че страната се е превърнала в „убежище за осъдени престъпници“, предаде кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Повод за изказването е завръщането на Михайлова у нас, след като срещу нея в Северна Македония е образувано дело за катастрофа със загинал човек. Мицкоски спомена и баща ѝ Симеон Михайлов, който също се намира в България и според информацията от Скопие има присъда в западната ни съседка.

Мицкоски обвини Ива Михайлова и българския ѝ адвокат в незаконно преминаване на границата

„Не бих искал да вярвам, че настоящото политическо ръководство на източната ни съседка ще бъде алиби за осъдени престъпници от нашата страна, които получават български паспорти, бягат и търсят убежище там“, заяви македонският премиер.

Той твърди, че Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров не са преминали законно границата между двете държави. Мицкоски отправи критики и към защитника ѝ, като заяви, че той има „проблематично минало“, без в предоставената информация да се посочват конкретни обстоятелства в подкрепа на тази оценка.

Мицкоски отхвърли твърденията, че заминаването на Ива Михайлова за България е било предварително съгласувано между властите в София и Скопие. Според него подобна версия се разпространява от опозицията в РСМ и от медии в България с цел да бъде нанесена политическа щета на правителството и управляващата ВМРО-ДПМНЕ.

„Сега има международна заповед за арест. Моля, предайте ги. Ако не ги предадете, това означава, че тя е била незаконно отведена в България“, заяви премиерът.

Той посочи, че има международно издирване на Ива Михайлова, както и по-рано издадена заповед за издирване на баща ѝ. Твърденията за начина на преминаване на границата и за евентуална договореност между институциите са позиции, изложени в политическия спор, а не независимо установени обстоятелства.

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На въпрос дали казусът може допълнително да изостри отношенията между София и Скопие Мицкоски заяви, че правителството му няма намерение да отговаря емоционално на това, което определя като провокации.

„Това правителство непрекъснато е обект на провокации, но ни преценяват погрешно. Очакват от нас емоционална реакция. България би била най-щастлива ние да напуснем процеса на разговори. Напротив, трябва да реагираме с хладен ум и упорито да призоваваме да седнем на масата и да разговаряме за решаване на проблемите“, коментира той.

Македонският премиер допусна възможността за постигане на споразумение със София, но постави като условие наличието на партньорство и готовност за диалог.

„Ако продължат с натиска и с позицията „ние сме вътре в ЕС, вие сте отвън“, тогава няма да има споразумение. Искаме най-накрая да започнем този процес на преговори с Европейския съюз, но не на всяка цена“, подчерта Мицкоски.

23-годишната Ива Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. Тя е подсъдима за катастрофа, станала на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип. При сблъсъка загива един човек, а няколко други са ранени, включително самата Михайлова.

Според обвинението младата жена е шофирала със скорост над разрешената и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва тази версия и настоява за изясняване на механизма на произшествието. Делото се разглежда в Основния съд в Кочани, като следващото заседание е насрочено за 9 ноември.

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След катастрофата Михайлова има здравословни проблеми и настоява да получи лечение в България. В продължение на месеци съдебните власти в Северна Македония отказват да ѝ разрешат да напусне страната. Случаят предизвиква протести и реакции на български политици. На 1 октомври българската делегация поставя въпроса и пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

На 12 октомври става ясно, че Михайлова вече се намира в България, където предстои да бъде лекувана в „Пирогов“. Пред NOVA тя заявява, че се чувства в безопасност у нас, а в РСМ е била обект на репресии. Начинът, по който е преминала границата, обаче предизвиква нов спор: според младата жена и защитата ѝ това е станало през официален граничен пункт, докато властите в Скопие твърдят, че няма регистрирано законно преминаване.

Редактор: Цветина Петкова