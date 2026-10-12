23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Република Северна Македония и месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас, вече е в България. Тя ще се лекува в „Пирогов“. От лечебното заведение съобщиха, че тя е настанена за диагностично уточняване и лечение. Според медицинската документация отлагането на лечението може да доведе до трайни негативни последици за Михайлова.

Завръщането ѝ идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев Михайлова ще бъде разпитана кога и как е пресякла границата и при нужда ще ѝ бъде осигурена охрана. Демерджиев обяви, че тя или адвокатът ѝ не са се свързали с Външно министерство.

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Oт МВнР съобщиха за NOVA, че ведомството не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Контакт с адвоката ѝ е бил установен непосредствено преди неговото изявление.

От Външно министерство подчертават, че най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение. България последователно е подкрепяла усилията ѝ това да се случи. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции, добавят от ведомството.

Какво заявиха президентът, външният и вътрешният министри

Докато президентът Илияна Йотова настоява да бъдат изяснени обстоятелствата около прибирането ѝ, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви проверка на преминаването на границата. Външният министър Велислава Петрова пък определи случилото се като резултат от липсата на адекватно решение на един хуманитарен проблем. Самата Михайлова и адвокатът ѝ твърдят, че са преминали напълно законно през официален граничен пункт.

Илияна Йотова: Първо трябва да се погрижим за здравето ѝ

Президентът заяви, че е научила за завръщането на младата жена едва тази сутрин и не е била търсена за съдействие. По думите ѝ все още има много неизяснени обстоятелства, включително около начина, по който Михайлова е напуснала Северна Македония.

„Ще изчакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва да се произнесат“, коментира Йотова.

Държавният глава изрази готовност да се срещне с Михайлова при първа възможност, ако здравословното ѝ състояние позволява. Според президента най-важно сега е да бъдат предприети необходимите медицински мерки, за които българската страна настоява от месеци.

Иван Демерджиев: Ще проверим кога и как е преминала границата

Вътрешният министър обяви, че компетентните служби ще установят обстоятелствата около завръщането на Михайлова. „Ще бъдат предприети действия да се установи дали, кога, къде и как е пресечена границата. Ще проверим и всички други обстоятелства, включително дали има нужда от охрана. Ако има такава необходимост, охрана ще бъде назначена“, заяви Демерджиев.

Велислава Петрова: Хуманитарният случай не получи необходимата реакция

Външният министър потвърди, че МВнР не е участвало в организирането на пътуването и не е било предварително уведомено за него. Петрова припомни, че преди това е било постигнато съгласие със северномакедонската страна български лекар да прегледа Михайлова на територията на Северна Македония.

„Важното в случая е тя да получи възможност за адекватно лечение в България и това да се случи възможно най-скоро. По-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, е довел до прибягването към отчаяни действия“, коментира Петрова.

Ива Михайлова: Чувствам се в безопасност в България

Самата Михайлова заяви пред NOVA, че е решила да се прибере заради влошеното си здравословно състояние и необходимостта от лечение. „Прибрахме се съвсем легално през границата с моя адвокат. Предстои ми лечение в „Пирогов“. Бях репресирана заради българския си произход и не се чувствах добре. Не знам колко време ще остана в България. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност“, каза тя.

Младата жена твърди, че през последната година е била подложена на дискриминация и натиск от страна на северномакедонските власти. Тя оспорва и обвинението срещу себе си във връзка с тежката катастрофа край Кочани.

Адвокат Николай Димитров: Преминахме през официален граничен пункт

Защитникът на Михайлова обясни, че решението за пътуването е било взето след поредно влошаване на състоянието ѝ. По думите му двамата са преминали през официален граничен пункт, без да бъдат възпрепятствани от властите. „Извадихме си документите и преминахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме“, разказа адвокатът.

Той подчерта, че клиентката му няма намерение да се укрива от съдебното производство. „Тя ще съдейства за процеса и за всичко, което е необходимо, но трябва да се погрижи за здравето си. Не можем повече да чакаме“, категоричен беше Димитров. Ако Скопие издаде червена бюлетина за издирването на 23-годишната жена, която има българско и северномакедонско гражданство, то защитата ѝ е готова да го обжалва пред съда, разкри юристът.

МВнР на РСМ ще информира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа за развитието на случая

По повод пристигането на Ива Михайлова в България и официалното ѝ посрещане в София Министерството на външните работи и външната търговия на РСМ подчертава, че „подобно поведение от страна на българските държавни институции подкопава усилията ни за изграждане на доверие и противоречи на заявените ангажименти за развитие на добросъседски отношения”.

Приемането на високо равнище на лице, срещу което тече съдебно производство, изпраща сериозно погрешно послание, твърдят от македонското МВнР. „Националната принадлежност и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като щит срещу отговорността пред компетентните органи. Всеки има право на справедлив процес. Никой няма право да бъде изключен от действието на закона. От Република България, като член на Европейския съюз, очакваме действия в съответствие с основните европейски принципи - зачитане на съдебните производства, сътрудничество между компетентните институции и равенство пред закона. Действия, които създават впечатление за институционална защита от съдебна отговорност, са несъвместими с тези принципи. Върховенството на закона не трябва да бъде избирателно, нито да зависи от националната принадлежност на дадено лице”, пише още в официалната позиция на ведомството.

Министерството на външните работи и външната търговия се закани да информира своите международни партньори, по-специално институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа, за развитието на случая. „Подобни действия, за които има предишни примери, пряко подкопават доверието между двете държави и повдигат сериозни въпроси относно последователността при отстояването на общите европейски ценности. Ние продължаваме да се ангажираме с развитието на добросъседски отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи. Очакваме същия ангажимент и от българската страна. Зачитането на правосъдието не е въпрос на политически избор, а фундаментално европейско задължение”, обобщават от МВнР на РС Македония.

МВР на РСМ: Няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната

Министерството на вътрешните работи на РС Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната. Позицията на ведомството, изпратена до местни медии, идва часове след като младата българка се завърна в България и заяви пред NOVA, че е преминала границата напълно законно.

От Вътрешното министерство в Северна Македония поясняват, че проверка в системата за граничен контрол показва, че Михайлова няма и регистрирано влизане на българска територия.

Прокуратурата на РСМ: От обвиняемата са иззети два пътни документа – македонски и български

От прокуратурата на РС Македония обявиха, че от Михайлова са иззети два пътни документа – македонски и български. „Беше ѝ наложена забрана за преминаване на държавната граница с личната ѝ карта, забрана за напускане на Кочани и задължение да се явява пред длъжностно лице. Компетентният прокурор предприе всички мерки в рамките на правомощията си за задържане на лицето, като рискът от бягство беше едно от основните основания, поради които прокуратурата многократно даде отрицателно становище по отношение на искането за връщане на паспорта”, посочват от македонското държавно обвинение.

Северномакедонският адвокат на Ива Михайлова: Напуснала е страната без разрешение от съда, и аз съм изненадан

Адвокатът на Ива Михайлова в Северна Македония Насер Рауфи заяви, че не е бил предварително уведомен за решението ѝ да се прибере в България. Пред македонския вестник „Вечер“ той посочи, че е научил за напускането ѝ едва тази сутрин и потвърди, че тя не е разполагала със съдебно разрешение да излезе от страната. „И аз съм изненадан. Тази сутрин ме уведомиха, че е преминала границата. Няма разрешение от съда. Тъкмо възнамерявахме да подадем ново искане, тъй като имаше информация от Министерството на външните работи, че български лекари ще пристигнат, за да я прегледат“, обясни Рауфи.

По думите му съдебното производство срещу Михайлова ще трябва да продължи в нейно отсъствие. Предстои защитата да представи заключението на своя експерт по пътнотранспортни произшествия, който трябва да даде показания във връзка с обстоятелствата около катастрофата. Рауфи предполага, че решението за завръщането в България е било взето съвместно с българския ѝ адвокат Николай Димитров.

Политически реакции

Не закъсняха и политическите реакции. От Пресцентъра на СДС обявиха, че партията застава категорично зад Михайлова и нейното право да получи истински здравни грижи и лечение у нас.

Новината, че е успяла да мине границата и да дойде в България, въпреки опитите на властта в РСМ да не допусне това, е изключително радостна. Всякакви дискусии дали е влязла законно, или незаконно са безпредметни, когато става въпрос за здравето и живота на това младо момиче. Не вярваме, че в РСМ тя ще получи справедлив процес и хуманно отношение и затова я поздравяваме за нейния кураж да предприеме тази рискована стъпка”, пише още в позицията на СДС.

В зависимост от продължителността на лечението и нужното възстановяване делото срещу Ива Михайлова в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие. Следващото заседание, на което ще бъдат разпитани поредните вещи лица, е насрочено за 9 ноември.

Как се стигна дотук

Случаят на младата жена предизвика широк обществен отзвук заради тежкото ѝ здравословно състояние. След катастрофата документите за самоличност на Ива Михайлова били отнети, а съдебните власти в Северна Македония ѝ наложили забрана да напуска Кочани и страната. Така в продължение на месеци младата жена не можеше да се прибере в България, за да получи необходимото ѝ специализирано лечение.

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През октомври 2025 г. Ива Михайлова участва в тежък пътен инцидент край Кочани. При челния сблъсък загива човек от другия автомобил, а няколко души са ранени. Самата Ива получава сериозни травми, включително на гръбначния стълб.

Според разказа ѝ другият автомобил навлязъл в нейното платно, след като водачът му се опитал да заобиколи спряла полицейска кола. Разследващите в Северна Македония обаче поддържат различна версия за случилото се и срещу българката е повдигнато обвинение. Защитата ѝ оспорва заключенията на обвинението, като се позовава на независими експертизи, според които именно другият автомобил навлязъл в насрещното движение.

След катастрофата документите за самоличност на Михайлова са иззети, а съдебните ограничения не ѝ позволяват да напусне страната. Междувременно здравословното състояние на младата жена се влошава. По информация на адвокатите ѝ тя страда от неврологични усложнения, частична парализа и силни болки, които налагат ежедневен прием на обезболяващи.

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Ива многократно настоява да бъде допусната до специализирано лечение извън РСМ. По думите ѝ лекарите я уведомили, че необходимите медицински процедури могат да бъдат извършени в България, Израел или Турция. Въпреки представените медицински документи исканията ѝ да напусне страната са отхвърляни от местните съдебни власти. Историята предизвиква реакции и в България. В подкрепа на Ива са организирани протести, български депутати присъстват на съдебни заседания, а институциите поставят въпроса пред властите в Скопие.

В началото на октомври 2026 г. става ясно, че Северна Македония е дала съгласие български медицински специалисти да прегледат младата жена. Това обаче не решава основния проблем - възможността тя да получи необходимото лечение на българска територия.

Сега, близо година след катастрофата, Ива Михайлова вече е в родината си. Завръщането ѝ бележи важен обрат в продължилата месеци битка за достъп до медицинска помощ. Междувременно съдебното производство в Северна Македония остава отделен въпрос. Защитата на младата жена продължава да оспорва обвинението и заключенията за причините за катастрофата.

Случаят с Ива Михайлова придоби и допълнително политическо измерение в началото на септември, когато властите в Северна Македония поставиха въпроса за съдебното минало на баща ѝ Симеон Михайлов. Според информация, публикувана в местните медии, той е издирван за изтърпяване на присъда от 12 години и половина, свързана с обвинения за опит за убийство, насилие и престъпно сдружаване. Премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски публично заяви, че очаква България да съдейства за екстрадицията му. От българското посолство в Скопие тогава посочиха, че не разполагат с информация за случая.

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Самият Симеон Михайлов отхвърли обвиненията и заяви, че е станал жертва на политическо преследване по време на управлението на Никола Груевски. По думите му бизнесът му бил отнет, а впоследствие получил присъда за престъпление, което твърди, че не е извършил. Михайлов изрази съмнения, че публичното припомняне на неговото съдебно минало цели да отклони вниманието от делото срещу дъщеря му. Той поддържа позицията, че Ива е обвинена несправедливо за катастрофата и че отношението към семейството е свързано с българското им гражданство и самосъзнание.