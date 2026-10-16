С настъпването на есента започва и традиционното приготвяне на зимнина. Но колко струва тази година да напълним бурканите с домашна туршия, лютеница и кисели краставички? Проверка на екипа на „Твоят ден“ по NOVA NEWS на Женския пазар в София показа, че цените на някои зеленчуци остават сравнително достъпни, докато други сериозно натоварват семейния бюджет.

Сред най-търсените продукти в момента са карфиолът, камбите, морковите и зелените домати. Купувачите се интересуват още от червени и зелени чушки, а търговците очакват до десетина дни да започне и по-активното търсене на зеле.

Колко струва зимнината: Проверка на цените на продуктите на едро и по пазарите

Една от най-предпочитаните рецепти през сезона е царската туршия, известна още като мешана. Традиционно за приготвянето ѝ се използват четири основни зеленчука – камби, карфиол, моркови и зеле.

На Женския пазар червените камби се предлагат за около 2 евро за килограм, карфиолът струва между 2,50 и 3 евро, а морковите - приблизително 1,50 евро. Зелето е сред най-евтините продукти, като цената му варира от 60 до 80 евроцента за килограм.

При равни количества от четирите зеленчука домашната туршия излиза средно около 1,75 евро за килограм. С добавянето на оцет, сол, захар и подправки ориентировъчната стойност достига 2 евро за килограм. В тази сметка не са включени бурканите и останалите разходи по приготвянето.

За някои потребители обаче цените вече са твърде високи. „Особено карфиолът е с безумна цена. Три евро за килограм е прекалено много“, коментира жена на пазара.

Други признават, че все по-често предпочитат готовите консервирани продукти. „Напоследък предпочитам да си купя готова туршия. Погледнато реално, излиза по-евтино“, споделя купувачка.

Въпреки поскъпването, традицията да се приготвя домашна зимнина остава жива. Част от посетителите на пазара вече са напълнили първите буркани. „И домати съм смляла, и печени чушки съм направила. Зелен фасул съм сложила в буркани, защото много го обичам. Ще правя и сурова туршия“, разказва възрастна жена.

Според търговците тази есен приготвянето на лютеница, кьопоолу и кисели краставички може да бъде по-бюджетен вариант в сравнение с някои видове туршия. „За лютеница вече е по-евтино. Чушките са доста по-евтини. Перфектната чушка при мен е 1,60 евро“, обяснява продавач.

На други сергии зелените чушки се предлагат за около 80 евроцента за килограм, а червените – между 1,20 и 1,50 евро. Корнишоните струват приблизително 2,60 евро. „Мисля, че цените са поносими. Камбите са по-скъпички – между 2 и 2,50 евро, зависи от качеството. Ето тази например е 2 евро, но е първо качество“, посочва друг търговец.

Купувачите се подготвят и за други традиционни домашни консерви. „Аз си направих кьопоолу, а сега ще приготвя камби, пълнени със зеле“, споделя жена.

Освен зеленчуци, на пазара се предлагат и сезонни плодове за сладка и компоти. Сред тях са сливите и крушите, като последните се продават за около 2,50 евро за килограм. „Купуват круши и за сладко, и за компот. Цените са по-високи, но който може да си позволи, си взима“, разказва продавач.

Въпросът дали приготвянето на зимнина тази година излиза по-скъпо разделя както потребителите, така и търговците. „По-скъпа излиза, разбира се, и то няколко пъти по-скъпа“, категорична е една от купувачките.

Други обаче смятат, че сериозна промяна в цените няма. „Аз съм тук от 30 години. Цените са си едни и същи. Даже има моменти, когато камбата стига 1,20 евро, а корнишоните - 1,60 евро. Мисля, че са поносими“, коментира дългогодишен търговец.

ДКСБТ отчита поскъпване на зеленчуците в сезона на туршиите

Негов колега е на противоположното мнение. „Взеха ни левчето, дадоха ни еврото и от едно стана две. Всичко стана по две“, казва той. Въпреки различните оценки за цените, част от купувачите продължават да държат най-вече на произхода и качеството на продуктите. „Гледам български продукти да си взимам“, споделя възрастна жена.

Така първият сезон на зимнината след въвеждането на еврото започва с разнопосочни оценки за цените. А изборът между домашно приготвените буркани и готовите продукти все повече зависи не само от традицията, но и от възможностите на семейния бюджет.