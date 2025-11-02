Снимка: БГНЕС
-
Най-съществен ръст има при праза и краставиците
По-високи цени на повечето зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата тази седмица. Проверка на борсата в село Първенец показва, че най-съществен ръст има при праза и краставиците, докато цената на карфиола и пипера е по-ниска спрямо миналата година.
На сергиите за зеле килограмът се продава по 1 лев – колкото и миналата есен. Въпреки това производителите отчитат по-високи разходи заради сушата и по-често поливане. Земеделецът Александър Георгиев отглежда 15 декара зеле край пазарджишкото село Исперихово. Той посочва, че изкупната цена е около 80 стотинки за килограм, но предлагането тази година е почти двойно и това сваля цената.
Започна сезонът на туршиите: Каква еврозима чакат бабите в Северозапада
„Нашето българско зеле е по-крехко от вносното – познава се по петте лъча в сърцевината“, обяснява производителят.
Празът се продава по около 3,50 лв. за връзка, като цената му е скочила с 50 стотинки до 1 лев спрямо миналия сезон. При патладжаните също има повишение, докато при карфиола стойностите са значително по-ниски – от 4 лв. миналата година до около 1,40 лв. сега.
„При пипера имаме спад – от 3 лева за килограм през 2023 г. до около 1,80 лв. в момента“, уточнява изпълнителният директор на стоковата борса в Първенец Илия Гатев.
По думите му тази година камбите отново са дефицитни, въпреки че цената им достига 4 лв. за килограм. „Студът ги унищожи. Повечето камби идват от Гърция и Турция“, казва търговецът Мария Георгиева.
Продавачите споделят, че все по-малко хора приготвят зимнина – купуват зеленчуци основно за бърза консумация.
Най-драстичен скок обаче се отчита при краставиците – поскъпването е с близо лев, като цената вече достига 3,50 лв. за килограм. „Причината е в по-малките засети площи и по-слабата реколта. Още от август цената е необичайно висока за сезона“, обяснява Гатев.
Повече гледаайте във видеото.
