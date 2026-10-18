В малката русенска община Две могили вече си имат Детско полицейско управление. Третокласниците от училище „Св. св. Кирил и Методий“ облякоха униформи, получиха и полицейски значки. Следващите две години за децата ще бъдат изпълнени с интересни срещи, ще научат повече за работата на полицията и за отговoрностите, които имат като граждани.

Облечени с униформи с отличителни знаци и шапки, децата започнаха своя първи урок. Под формата на игра третокласниците научиха как изглежда оборудването на полицаите и какви функции има полицейският автомобил.



"Влязохме в колата и натискахме копчетата за светлините", разказва ученикът Сунай.

А Арда е начуила за правилата за движение, че трябва да се оглеждаш преди да пресечеш пътя.

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През двете години, през които ще участват в полицейското управление, чрез достъпни и интересни занимания учениците ще изграждат умения за безопасно поведение на улицата, ще развият умения за реакция в рискови ситуации, чувство за отговорност и уважение към обществения ред.



"През първата година се акцентира върху това децата да се запознаят с дейността на различните структури в полицият. Темите са свързани с безопасното движение по пътищата на пешеходци, на дацата като участници в движението. Освен това се поставят основите на някои техники на полицейска лична защита, които се провеждат от инструктор и са синхронизирани според техните възможности", разказва Милена Раева от Детска педагогическа стая-Две могили

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"Това е нещо, което надхвърля учебните програми, които се изучават училище. Децата научават, че полицейският служител е страж на нашето общество", категоричен е директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“- Две могили Димитър Тодоров.



Резултатът от националната инициатива „Детско полицейски управления“, която за втори път се организира в Две могили, е осезаем за малките населени места.



"Считам, че точно благодарение на тези инициативи градът ни може да се похвали с добро ниво на спазване на обществения ред. Като правим мост между различните институции те ще усвоят доброто гражданско поведение и ще се предпазим от вандалски прояви", заяви кметът на Две могили Мариета Петрова.



А съвсем скоро децата-полицаи ще дадат личен пример на съучениците си и положиха клетва да спазват девиза на полицейското управление.



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