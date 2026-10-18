Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сравни цените на горивата при своето управление и при това на Румен Радев, като заяви, че българските граждани плащат значително повече за бензин и дизел. Той коментира и финансовите ангажименти на страната по договора с турската компания „Боташ“.

„Бензинът е 1,94 евро, 2,19 евро – дизелът. Това по стария курс е 4,20 лева нафта. При Бойко през 2020 г. – 1,80 лева, а при Радев – 1,94 евро. Защо не се смеете?“, заяви Борисов.

Бойко Борисов: Държавата да ограничи износа на дизел и да увеличи производството

Той посочи, че по време на неговото управление страната също се е сблъсквала с кризи, сред които COVID-19 и гръцката криза. Според него сегашното увеличение на цените не е оправдано от обстоятелствата. „Ормузкият пролив не влияе на България, рафинерията е държавна, петролът идва от Азербайджан и други страни. Защо се налага да се изнася дизелът?“, попита лидерът на ГЕРБ.

Борисов призова хората да сравняват цените на горивата през 2020 г. и сега, като заяви, че няма основания за поскъпването у нас.

Той отправи критики и към договора с „Боташ“. „Имаме стотици милиони долари да даваме на „Боташ“. Скриха договора и го замразиха за няколко месеца. Но след това накуп ли ще даваме парите? Имаме пари да даваме на „Боташ“, а за българските граждани вдигат цените на газа с 34%“, заяви Борисов. Той предупреди и за значително поскъпване на електроенергията.

Същевременно той поздрави кабинета за ясната позиция в Брюксел за произхода на дроновете, ударили кораби в Черно море. „Радев трябва да бъде поздравен, че се е съгласил с всички заключения, че атаките в Черно море идват от Русия. Защото, когато потапят кораби в Черно море, гинат хора - невинни моряци, граждански плавателни съдове, и да кажеш, че не знаеш откъде идват атаките и че не са от Русия - тогава възниква един елементарен въпрос: коя държава има тази мощност, че да докара дронове - въздушни, подводни, на практика торпеда да изстреля в Черно море?“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че няма как бюджетният дефицит да достигне 5,7% през ноември, след като през август е бил малко над 2%. Той обвини правителството на Радев, че се готви да представи невярна информация за финансите.

По думите му кабинетът търси оправдания и обвинява други за състоянието на страната. Борисов заяви, че е оставено добро финансово състояние, което според него се признава и от един от лидерите на опозицията Асен Василев.

Редактор: Мария Барабашка