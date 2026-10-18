Съмнения за злоупотреби за десетки милиони в НКЖИ и БДЖ. В ефира на „На Фокус” министърът на транспорта Георги Пеев обяви, че са спрели процедури по обществени поръчки в различни фази и са сигнализирали органите на реда.

БДЖ ще разполага с 60 нови мотриси до май 2027 г., закупени по ПВУ

„Има 17 преписки в Европейската прокуратура. Една от тях е свързана със съмнения за източване на европейски средства, преводи в кухи фирми и изтегляне на пари в брой. В НКЖИ сме спрели процедури за над 355 млн. евро и също сме прекратили договори за над 20 млн. евро. Причините са неосигурено финансиране, процедури, които са направени, така че критериите водят само до един изпълнител. Залага се прогнозна стойност, която не е пределна”, обясни той.

По думите му информацията е подадена към МВР и Министерския съвет.

Редактор: Габриела Павлова