Броят на загиналите при тежките наводнения в Северозападна Турция достигна осем. Спасителните екипи са открили още четири тела при операции в Истанбул и съседния окръг Коджаели.

Бедствието беше предизвикано от поройните дъждове миналата седмица. В района на Истанбул са отчетени между 180 и 273 литра на квадратен метър, като според местните данни това са най-интензивните валежи в мегаполиса от 84 години насам.

Снимка: БТА/AP Photo/Francisco Seco

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Придошлите води заляха редица райони, предизвикаха преливане на реки и нанесоха сериозни щети.

Първоначално властите съобщиха за четирима загинали, но издирвателните операции продължиха. При претърсване с полицейски хеликоптер в района на Златния рог е открито тялото на гражданин на Туркменистан, изчезнал миналата сряда.

Снимка: БТА/AP Photo/Francisco Seco

При отделни издирвателни операции в района на град Гебзе (окръг Коджаели) вчера следобед и днес по обяд са намерени и безжизнените тела на двама мъже, обявени за издирване в събота, след като придошлите води от продължаващите обилни дъждове завлекли в дере джипа им. Телата на двамата са намерени на 3 и на 6 километра от мястото на инцидента.

Рано тази сутрин е открито и трето тяло в истанбулския квартал „Аязага“, който е сред най-тежко засегнатите от стихията. В района продължава издирването на още един човек, изчезнал в събота.

Снимка: БТА/AP Photo/Francisco Seco

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Междувременно местните власти разчистват наводнените територии и предприемат мерки за предотвратяване на нови бедствия. Сред тях е премахването на постройки в непосредствена близост до речни корита, които създават допълнителен риск при обилни валежи.

Редактор: Цветина Петкова