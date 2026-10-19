Близо 57 000 японски и американски военнослужещи участват в мащабни съвместни маневри на територията на Япония. Учението започна в понеделник и предвижда за първи път преместване на японски ракети с голям обсег извън постоянната им база. Военната демонстрация се провежда на фона на сериозно влошените отношения между Токио и Пекин.

Операцията под името Keen Sword ще продължи до 29 октомври и ще обхване различни райони на страната. В нея се включват приблизително 45 000 представители на японските Сили за самоотбрана и още 12 000 американски военни.

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Сред основните акценти е разполагането на японски управляеми ракети земя - кораб тип 25 на тренировъчен полигон на южния остров Кюшу. Системите, които имат обсег до 1000 километра, са базирани в префектура Кумамото от началото на годината, но досега не са били премествани извън гарнизона си.

Според японски медии далекобойните ракети могат да достигат морски райони в близост до Тайван. По време на учението ще бъдат проверени процедурите за подготовка и изстрелване срещу морски цели, но няма да се използват бойни боеприпаси, уточниха от японското военно командване.

Американските сили също ще демонстрират съвременни отбранителни способности. Очаква се Корпусът на морската пехота да разположи в префектура Окинава безпилотната противокорабна ракетна система NMESIS, както и мобилната система за противовъздушна отбрана MADIS.

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Началникът на Съвместния щаб на японските Сили за самоотбрана Хироаки Учикура обясни, че маневрите са насочени към подобряване на способността за бързо прехвърляне и разполагане на военни формирования, особено в югозападните части на страната.

По думите му географските особености на региона изискват висока оперативна готовност и гъвкавост при евентуална криза. Именно тези фактори са определили и мащаба на учението, което е сред най-големите, провеждани досега от двамата съюзници.

Редактор: Цветина Петкова