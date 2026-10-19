В Кайро хорът "Златни години" обединява хора, които доказват, че възрастта не е пречка да останеш активен и да откриваш нови занимания.

"Благодаря на Бог, че въпреки възрастта си все още мога да правя различни неща. Мнозина може да кажат, че вече сме стари. Аз обаче не мисля така", казва Надя Ез Ел-Дин, която е част от хора.



За 83-годишната Надя тези събирания са много повече от начин да запълва свободното си време. Те й дават усещане, че е нужна и че продължава да има своето място в обществото. "Когато човек е зает с нещо смислено, се чувства жив. Усеща, че съществува и че има стойност в обществото. А не просто, че живее, докато чака да си отиде един ден", казва още тя.



Хорът е създаден през 2023 година, като първият му концерт е изнесен след края на пандемията от коронавирус.

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"Хората се присъединяваха един след друг, докато през юни групата достигна 22-ма членове. По-късно някои от тях си тръгнаха, за да се включат в други групи", разказва Зейнаб Ал-Суайди, която е създател на хора.



Участниците репетират два пъти седмично, а програмата на фондацията включва още - творчески работилници, културни срещи и пътувания.

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"Много от членовете на хора са изправени пред сериозни лични или социални трудности. Когато се присъединиха към нас, те се промениха напълно, защото преоткриха желанието си за живот", разказва още Зейнаб.



А посланието на участниците е, че активният живот не трябва да приключва с пенсионирането. "Няма такова нещо като "твърде стар". Истинската младост е тази на сърцето", споделя Салуа Мусли.

Редактор: Цветина Петрова