Любопитна мечка нахлу в библиотека в Калифорния, разходи се и изяде лакомствата в стаята на персонала. "Взломът" на животното бил уловен от охранителни камери.

Мечка падна от дърво в Аризона (ВИДЕО)

Черната мечка била забелязана в библиотеката в Мамът Лейкс около 6:00 часа сутринта - часове преди отварянето на сградата. От ръководството на библиотеката не съобщават животното да е нанесло щети по книгите. Но уточняват, че то все пак е успяло да открие добре прикритите запаси със закуски за персонала.

Мечка се разходи край музей в Япония (ВИДЕО)

Предстои да се изясни как мечката е успяла да влезе в зданието, чийто врати били заключени.

Редактор: Станимира Шикова