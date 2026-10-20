Кадър/Видео:"Ройтерс"
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"Взломът" на животното бил уловен от охранителни камери
Любопитна мечка нахлу в библиотека в Калифорния, разходи се и изяде лакомствата в стаята на персонала. "Взломът" на животното бил уловен от охранителни камери.
Мечка падна от дърво в Аризона (ВИДЕО)
Черната мечка била забелязана в библиотеката в Мамът Лейкс около 6:00 часа сутринта - часове преди отварянето на сградата. От ръководството на библиотеката не съобщават животното да е нанесло щети по книгите. Но уточняват, че то все пак е успяло да открие добре прикритите запаси със закуски за персонала.
Мечка се разходи край музей в Япония (ВИДЕО)
Предстои да се изясни как мечката е успяла да влезе в зданието, чийто врати били заключени.Редактор: Станимира Шикова
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