Иван Йорданов e освободен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Обединените арабски емирства с указ от 13 октомври 2026 г. на президента Илияна Йотова.

Решението е обнародвано в „Държавен вестник” днес, а изпълнението е възложено на министъра на външните работи.

Кабинетът предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в ОАЕ

Миналият месец вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че дружество, което е плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на посланика. Дни по-късно външният министър Велислава Петрова обясни, че е разпоредена проверка по случая. Премиерът Румен Радев пък поиска МВнР да подготви отзоваването на посланика по възможно най-бързия начин.

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Велислава Петрова и Иван Йорданов се срещнаха в Министерството на външните работи, а на следващия ден Петрова подписа проект на решение на МС, с което се предлага на държавния глава да издаде указ за отзоваване на посланика. На 30 септември президентът потвърди, че ще го подпише.

Редактор: Ина Григорова