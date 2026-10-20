Три години след смъртта на основателя на частната военна компания „Вагнер“ Евгений Пригожин неговият син Павел не само е успял да запази част от огромната бизнес империя на баща си, но и да разшири дейността ѝ в Африка. Днес 28-годишният наследник контролира мрежа от наемници и търговски операции в Централноафриканската република, чийто годишен оборот надхвърля 400 милиона долара. Това разкрива разследване на Wall Street Journal.

Когато Евгений Пригожин загива в самолетна катастрофа през август 2023 г. , синът му Павел е едва на 25 години. Дотогава младият мъж е известен най-вече с охолния си начин на живот, частните самолети и луксозните яхти. Смъртта на баща му обаче го изправя пред неочаквана задача - да поеме контрола върху част от една от най-влиятелните и противоречиви военни организации в света.

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Според американското издание Павел Пригожин е наследил имущество на стойност около 12 милиарда рубли, както и бизнес интересите на баща си, свързани с добив на природни ресурси, въоръжена охрана и търговия.

When his father died aboard an exploding plane, Pavel Prigozhin inherited the world’s most notorious mercenary force. Now he's making a fortune off guns, gold and vodka. https://t.co/MjL6eAzfyg — The Wall Street Journal (@WSJ) October 18, 2026

Как синът на Пригожин запазва влиянието на „Вагнер“ в Африка

​След смъртта на Евгений Пригожин руските власти предприемат действия за поставяне на бойците на „Вагнер“ под контрола на Министерството на отбраната. За целта Москва създава т.нар. Африкански корпус, който трябва да поеме операциите на наемническата групировка на континента.

В Централноафриканската република обаче този план среща съпротива от местното ръководство. Според WSJ президентът Фостен-Арканж Туадера лично е настоял пред Кремъл бойците на „Вагнер“ да останат в страната, вместо да бъдат заменени с редовни руски военнослужещи.

Причината е зависимостта на управлението му от наемниците, които от години осигуряват охраната на държавния глава и участват в операции срещу въоръжени бунтовнически групировки. По данни на изданието около 500 бойци на „Вагнер“ продължават да действат в столицата Банги. Част от тях са включени в структурите на местната армия, полиция и разузнаване.

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Така Павел Пригожин успява да запази влиянието си в страната въпреки опитите на Москва да централизира контрола върху руското военно присъствие в Африка.

Злато за 250 милиона долара годишно

Един от основните източници на приходи за наследената от Пригожин мрежа е добивът на злато. Според разследването на WSJ групировката контролира най-голямото златно находище в Централноафриканската република, което генерира продукция за приблизително 250 милиона долара годишно.

Изданието твърди, че местните власти подпомагат износа на благородния метал, като го представят за държавна собственост. През последните три месеца част от доставките са преминавали през Беларус.

Бизнесът обаче далеч не се ограничава до добива на природни ресурси. Разследването свързва мрежата на Пригожин и с незаконна търговия с оръжия, включително доставки за въоръжени групировки в Судан и Либия. Според журналистическите разкрития организацията контролира и значителна част от местния пазар на трамадол - силно обезболяващо лекарство от групата на опиоидите, което може да бъде обект на незаконна търговия.

Успоредно с това „Вагнер“ развива и напълно легални производства, включително на бира и водка в Централноафриканската република.

По оценки на международната организация Global Initiative Against Transnational Organized Crime общият годишен оборот от законните и незаконните дейности на бизнес мрежата, свързана със семейството на Пригожин, надхвърля 400 милиона долара.

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Собствени медии и влияние върху общественото мнение

Икономическото присъствие на „Вагнер“ е съпроводено и от значително информационно влияние.

Според WSJ организацията контролира местни радиостанции, които разпространяват послания в подкрепа на президента Туадера и Русия, като същевременно водят антизападна пропаганда. Тази медийна мрежа е част от по-широкия модел на влияние, изграден още при Евгений Пригожин, при който военната подкрепа, икономическите интереси и политическата пропаганда действат едновременно.

Луксозен хотел, превърнат в щаб на наемниците

Въпреки че живее основно в Санкт Петербург, Павел Пригожин редовно посещава Централноафриканската република, за да контролира дейността на наследената организация.

По информация на американското издание по време на престоя си в Банги той отсяда в луксозния хотел Ledger Plaza, който на практика се е превърнал в неофициален щаб на „Вагнер“.

Сградата е охранявана от въоръжени бойци, а дори високопоставени представители на местните власти преминават през проверки за сигурност, преди да се срещнат с него.

Синът на Пригожин поема контрола върху "Вагнер"

Разследващите смятат, че запазването на позициите на Павел Пригожин може да е резултат от неофициална договореност с руските власти или от преценката на Кремъл, че той не представлява политическа заплаха.

От частна армия към престъпна мрежа?

Разширяването на икономическите операции на „Вагнер“ поражда и въпроси за бъдещето на организацията. Според експерти, цитирани от WSJ, групировката постепенно се отдалечава от първоначалния си модел на частна военна сила и все повече придобива характеристики на организирана престъпна мрежа. Разследването описва и случаи на насилие срещу хора, които се опитват да извършват търговска дейност извън контролираните от организацията канали.

Редактор: Цветина Петкова