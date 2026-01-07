-
-
-
-
-
-
То е установено след разследване на Фонда за борба с корупцията
Разследване на Фонда за борба с корупцията разкрива подробности за внушително имение в Крим, което, според публикацията, се използва като нов личен дворец на руския президент Владимир Путин. Комплексът се намира на живописния нос Ая и включва не само луксозни жилищни пространства, но и напълно оборудвана частна болница.
Сградата не е напълно непозната за разследващите журналисти. Първоначално комплексът е построен като вила за бившия украински президент Виктор Янукович. След анексирането на Крим строителството е обявено за незаконно, а по-късно имотът формално е прехвърлен на бизнесмените Юрий и Борис Ковалчук - фигури, смятани за близки до Путин.
Дворецът на Путин: Синоним на охолство и западен лукс (ВИДЕО)
Фондът за борба с корупцията, основан от покойния руски опозиционер Алексей Навални, получил снимки и детайлни архитектурни планове на комплекса. От тях става ясно, че имението било напълно преоборудвано от нулата и превърнато в изключително луксозно убежище.
Разходите по проекта към момента се оценяват на най-малко 10 милиарда рубли. Само една от спалните е с площ от 183 квадратни метра, а прилежащата баня — 50 квадрата, с джакузи и дизайнерско оборудване.
Още по-любопитно е какво се намира един етаж по-надолу — частна болница, снабдена с ултразвуков апарат, електрокардиограф, физиотерапевтично оборудване, стоматологичен кабинет и дори напълно оборудвана операционна зала. Операционната маса сама по себе си струва около 4 милиона рубли, а оборудването включва вентилатор, дефибрилатор и анестезиологична техника.
Плевня за 3 млн. долара и голяма пивоварна: Как изглежда вилата на Владимир Путин (ВИДЕО+СНИМКИ)
Целият комплекс заема площ от около 35 декара и разполага с хеликоптерна площадка. В публикацията се описват и сложни схеми на собственост — през различни фирми и подставени лица, свързвани с приближени до Путин. По документи имението се води на други имена, но според разследването реалният му собственик е именно руският президент.
Редактор: Калина Петкова
