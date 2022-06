Вижте как изглежда една от вилите на руския президент Владимир Путин, намираща се в област Карелия. The Guardian казват, че мястото е толкова екстравагантно и луксозно, че би засрамило и царе като Мидас.

Изданието добавя, че само мраморният под възлиза на над 100 хил. долара, а всяко едно биде в баните на къщата струва 11 хил. щатски долара. Постройките всъщност са две, като на едната има хеликоптерна площадка.

The $10,000 bidets.

The $4,600 shower heads.

The private brewery and FSB guards.

Locals call the complex "Putin's dacha" for the man who has stolen billions from the Russian people—and launched the crippling invasion of #Ukraine https://t.co/ZoL7eUVfTZ @meduza @OCCRP