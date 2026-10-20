Международната противоминна група на България, Румъния и Турция ще получи нова задача - наблюдение на критичната инфраструктура на дъното на Черно море. Това включва газопроводи, тръбопроводи и подводни кабели. Разширяването на дейността вече е договорено на политическо ниво, съобщи във Варна командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

По думите му трите държави са подписали допълнение към меморандума за сътрудничество, което предвижда противоминната група да следи не само за опасни обекти във водата, но и за сигурността на стратегически подводни съоръжения, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

България поема командването на противоминната група в Черно море

Всяка от страните трябва да определи кои обекти на своя територия счита за критична инфраструктура. Сред тях могат да попаднат газопроводи, други тръбопроводи, оптични кабели и електропреносни връзки.

За да започне изпълнението на новата задача, се очаква документите да бъдат ратифицирани от турския парламент. Българските Военноморски сили вече се подготвят за разширяването на мисията. Контраадмирал Михайлов съобщи новината при посрещането на корабите „Капитан I ранг Димитър Добрев“ и „Струма“, които се завърнаха във Варна след участие в 12-ата мисия на международната противоминна група.

От юли формированието е под българско командване за втори път от създаването си. Последната операция е проведена при тежки метеорологични условия, но според командването всички поставени задачи са изпълнени успешно.

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За 14 дни корабите са изминали 850 морски мили, а екипажите са осъществили общо 226 часа разузнаване и наблюдение. В операцията са участвали над 200 военнослужещи, както и наблюдатели от САЩ, Италия и Франция.

По време на последната мисия военните моряци попаднали на стартов двигател от ракета „въздух - земя“. По него не са открити обозначения, които да позволят установяването на произхода му. След като е потвърдено, че не съдържа взривни вещества, двигателят е изваден от морето.

При друга операция водолазите открили останки от дрон с неустановена принадлежност. Тъй като не било възможно да се изключи наличието на експлозиви, обектът е унищожен на място. Общо при последните две мисии са засечени над 15 съмнителни обекта. Четири от тях са идентифицирани като части от безпилотни апарати и ракетен двигател, а два са унищожени.

Морски мини при тези две операции не са открити, но при всяка от тях водолазните екипи са обезвредили по един дрон.

Над 100 дрона и останки от тях са отстранени от морето

Командирът на Военноморските сили съобщи още, че само от началото на годината българският флот е унищожил или извадил от водата части от над 100 дрона.

В 35 от случаите откритите обекти са представлявали опасност и са били унищожени. Останалите са били отстранени от морето, тъй като са създавали риск за корабоплаването, независимо че не са съдържали бойни части. Българските Военноморски сили са обезвредили и шест плаващи мини в българските морски пространства.

НАТО подпомага наблюдението на Черно море

В момента два български патрулни кораба продължават да следят за плаващи мини, дронове и други опасни обекти.

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В наблюдението участва и съюзнически морски патрулен самолет „Посейдон“, базиран на летище Варна. Военноморските сили използват и безпилотни апарати на Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции. Контраадмирал Михайлов подчерта, че България поддържа постоянна координация със съседните държави, командните структури на НАТО и военноморските сили на САЩ и Франция.

Следващата мисия на противоминната група е планирана за периода **6–18 ноември**. Тогава корабите ще действат в българските морски пространства и ще се включат в съвместното българо-румънско противоминно учение „Посейдон“. През януари командването на международното формирование ще бъде поето от Румъния.

Редактор: Цветина Петкова