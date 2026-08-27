България одобри покупката на седем кораба за противоминна борба от Белгия и Нидерландия. Решението е част от усилията на НАТО за укрепване на способностите за откриване и обезвреждане на морски мини и гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море.

На срещата на върха на НАТО през юли България, Румъния и Турция се договориха да разширят съвместната оперативна група за обезвреждане на мини в региона, като включат и мисии за защита на критичната инфраструктура. Трите държави създадоха групата за противоминна борба през 2024 г. в отговор на заплахата от плаващи мини след руската инвазия в Украйна.

България ще получи от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба

⇒Детайли по споразумението

Съгласно споразумението за продажба с Нидерландия, одобрено от българския парламент на 26 август, страната ни ще получи три кораба, оборудвани за откриване и унищожаване на мини. Отделно споразумение за трансфер между Белгия, Нидерландия и България предвижда прехвърлянето на още четири плавателни съда.

Нидерландия се е ангажирала да възстанови техническите способности и да увеличи оперативния капацитет на три от корабите, преди да прехвърли собствеността им. България ще пое за ремонта и възстановяването, така че и седемте плавателни съда да отговарят на стандартите на НАТО за оперативна готовност.

⇒ Позицията на Министерството на отбраната

„Тези кораби за противоминна борба са особено необходими. Разполагаме с три кораба от същия тип, а с тези седем ще подобрим допълнително нашите способности”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов преди гласуването в Народното събрание.

Той подчерта, че България работи в отлична координация с Турция и Румъния за разчистване на морските пространства на трите държави. Меморандумът за разбирателство, свързан с придобиването, включва още обучение на екипажите, доставка на резервни части и допълнително оборудване.

Редактор: Мария Барабашка